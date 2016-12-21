НАКАНУНЕ

Во второй половине дня 14 декабря состоялось расширенное заседание двух парламентских комитетов – по правовой политике, государственному строительству и правам человека и по обороне и национальной безопасности. На заседание пришли Спикер Парламента В.Бганба, депутаты других комитетов, представитель Президента РА в Парламенте Д.Шамба, Генеральный прокурор Н.Тания и его зам. Э.Какалия, председатель Службы госбезопасности З.Маргания, представители различных политических партий, журналисты.

Открывая заседание, председатель Комитета В.Агрба сказал, что поводом для встречи является распространенная пресс-службой СГБ информация о готовящейся на следующий день акции по свержению действующего Президента. Насколько эта информация верна? Агрба и другие депутаты во время выступлений говорили о проводимых переговорах и предпринимаемых мерах и Президентом, и Парламентом, об их встречах с представителями различных партий и оппозиционного блока, чтобы не допустить противостояния, кровопролития 15 декабря – день, на который оппозиция назначила митинг.

Председатель СГБ З.Маргания проинформировал о готовящихся 15 декабря мерах по свержению действующей власти. Он дал послушать собравшимся три записи телефонных переговоров координатора предстоящих беспорядков с тремя представителями оппозиции. На одной стороне человек интересовался, как идут дела, а на другой уверенно и грубо говорили, что все идет по полной программе, что люди на старте, приготовлены пластиковые трубы, зажигательные смеси..., так что не переживайте, мол, всех разнесём в пух и прах, всех сожжём. А Президента Хаджимба ждет физическое уничтожение. При этом вся угрожающая речь изобиловала нецензурной лексикой. З.Маргания озвучил одну из фамилий переговорщиков – Абик Миквабия. Что касается найденного схрона с оружием и боеприпасами, то председатель СГБ сообщил, что этот схрон обнаружен в Новом районе, в частном заброшенном доме, и кто его заложил – неизвестно.

Депутаты потребовали от силовых структур, владеющих информацией с угрозами, предпринять все конституционные меры по обеспечению безопасности.

Выступивший перед депутатами Генпрокурор Н.Тания заверил, что сотрудники ведомства в полном соответствии с законодательством проведут необходимую работу и установят истину.

Затем руководители силовых структур ушли, а депутаты продолжили обсуждение сложившейся ситуации. Насколько верить тому, что здесь прозвучало – не блеф ли это, и адекватны ли эти люди, которые так открыто говорят о своих планах? И где гарантия, что эти же неадекватные люди не придут завтра и не начнут всё громить?

Во многом депутаты винили в сложившейся ситуации и себя – не завершена конституционная реформа, некоторые законопроекты вообще были зарублены на корню и т.д. Хотя все последнее время депутаты ведут переговоры с различными партиями, с оппозиционным блоком, пока все складывается не совсем нормально, и ответственность за возможные последствия должны понести те, кто призывает к действиям.

Депутаты решили дальше вести переговоры с оппозиционным блоком, чтобы прийти к взаимопониманию и согласию.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 134Выпуск: 3457Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА