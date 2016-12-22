НОВОСТИ ИЗ МОСКВЫ

15 декабря в мэрии Москвы состоялась рабочая встреча Торгового представителя РА в РФ О.Барциц и руководителей МКДЦ РА О.Лакоба и П.Берёзы с руководством департаментов Правительства Москвы.

В Департаменте торговли и услуг проходило совещание под председательством министра правительства Москвы А. Немирюка, на котором обсуждались вопросы ярмарочной деятельности в преддверии новогодних праздников, а также возможность поставки сельхозпродукции из Абхазии.

В тот же день состоялась встреча с руководством Департамента культурного наследия города Москвы, где обсуждались перспективы и график инженерно-обследовательских и реставрационных работ в павильоне «Абхазия» на ВДНХ.

Пресс-служба МКДЦ РА

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба МКДЦ РА