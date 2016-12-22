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22.12.2016
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба МКДЦ РА
НОВОСТИ ИЗ МОСКВЫ
15 декабря в мэрии Москвы состоялась рабочая встреча Торгового представителя РА в РФ О.Барциц и руководителей МКДЦ РА О.Лакоба и П.Берёзы с руководством департаментов Правительства Москвы.
В Департаменте торговли и услуг проходило совещание под председательством министра правительства Москвы А. Немирюка, на котором обсуждались вопросы ярмарочной деятельности в преддверии новогодних праздников, а также возможность поставки сельхозпродукции из Абхазии.
В тот же день состоялась встреча с руководством Департамента культурного наследия города Москвы, где обсуждались перспективы и график инженерно-обследовательских и реставрационных работ в павильоне «Абхазия» на ВДНХ.
Пресс-служба МКДЦ РА
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба МКДЦ РА