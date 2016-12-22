ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ

Государственная компания «Апсныргылара» приступила к разработке проекта восстановления берегоукрепительной стены в городе Гагре. Стена была разрушена в результате шторма в начале декабря. Пострадали водопроводные трубы, что привело к отсутствию водоснабжения в городе.

Восстановлению подлежат около 400 метров укрепительной конструкции. Помимо самой стены, необходимо возвести три волнореза, которые предотвратят подобные последствия в будущем.

Общая сметная стоимость всех работ – около 50 миллионов рублей.

Подобные укрепительные работы прибрежной зоны в Гагре в последний раз проводились в 2013 году. Тогда компанией «Абхазберегозащита» на это было потрачено 150 млн рублей.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс