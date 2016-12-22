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22.12.2016
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ
Государственная компания «Апсныргылара» приступила к разработке проекта восстановления берегоукрепительной стены в городе Гагре. Стена была разрушена в результате шторма в начале декабря. Пострадали водопроводные трубы, что привело к отсутствию водоснабжения в городе.
Восстановлению подлежат около 400 метров укрепительной конструкции. Помимо самой стены, необходимо возвести три волнореза, которые предотвратят подобные последствия в будущем.
Общая сметная стоимость всех работ – около 50 миллионов рублей.
Подобные укрепительные работы прибрежной зоны в Гагре в последний раз проводились в 2013 году. Тогда компанией «Абхазберегозащита» на это было потрачено 150 млн рублей.
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс