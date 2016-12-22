АКЦИИ «СПАСЁМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Друзья, сегодня юбилей у одной из самых милосердных Акций Абхазии. Наверное, нет ни одного жителя нашей страны, который бы не слышал об Акции «Спасём жизнь Вместе». Мы хотим рассказать о ней, о вашем участии и о совместных результатах.

Акция «Спасём жизнь Вместе» стартовала в декабре 2011 года, после того как Культурно-благотворительный фонд «Ашана» и Российский фонд помощи издательского дома «Коммерсантъ» заключили соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения явилось взаимодействие по привлечению пожертвований на территории России и Абхазии для оплаты дорогостоящих видов лечения детей (от 60 000 руб.) в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Республики Абхазия. Адресную помощь КБФ «Ашана» оказывает в рамках комплексных лечебных программ: это пороки сердца, сколиозы, ортопедия и патологии опорно-двигательного аппарата, диабет, несовершенный остеогенез, челюстно-лицевые пороки, ДЦП, онкология, тугоухость, эпилепсия. На сегодняшний день у фонда есть «Индивидуальная программа», согласно которой он берёт в подопечные детей с тяжелыми заболеваниями, осуществляет поиск клиник и специалистов по всему миру. Лечение детей производится в лучших медицинских центрах.

В рамках Акции «Спасём жизнь Вместе» за 5 лет собрано более 32 млн. рублей на оплату 185 курсов лечения 105 детям. Это всё благодаря тому, что с самого начала запуска Акции милосердные граждане ежедневно оказывали посильную помощь: добрым словом, волонтерской помощью, перечисляя средства на счета фонда, «копилки Добра», отправляя СМС со словом «Добро» на короткий номер «5050» , пользуясь услугой перенос баланса «Благотворительность» и другими самыми разнообразными способами помощи. Мы гордимся, что нам удалось вдохновить и объединить людей, которые Вместе с нами все 5 лет спасали и продолжают спасать жизни детей. Огромное человеческое спасибо, за то, что вы есть, за то, что вы вместе с нами все 5 лет! Дальше, мы сможем ещё больше!

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер КБФ «Ашана» по взаимодействию со СМИ и внешним связям

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям