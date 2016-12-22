С ИСКРЕННИМ СОЖАЛЕНИЕМ

На одну из моих последних статей под названием «Абхазам нужна подлинная история своего народа» московский ученый Александр Скаков откликнулся статьей «С искренним недоумением». («Республика Абхазия». 2016. № 70. С. 2), за что я благодарен ему.

Сразу же в глаза бросается подпись автора этой публикации: «Александр Скаков, кандидат исторических наук, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, заслуженный деятель науки Республики Абхазия, руководитель (с российской стороны) совместной российско-абхазской археологической экспедиции (с 2002 г.), г. Москва, специально для газеты «Республика Абхазия». (А. П.).

Мне неизвестно, на что рассчитывал мой уважаемый оппонент, но знаю, что никакие громкие титулы, должности и награды любого автора не могут убедить читателей, если в работе нет серьезных научных аргументов. А с обоснованием своих возражений у господина А.Скакова, как явствует из его статьи, мягко сказать, не все благополучно, о чем и пойдет ниже речь.

В своей статье я поднял ряд актуальных вопросов, связанных с развитием абхазской историографии, которые требуют к себе внимания и обсуждения. Однако вместо обсуждения этих основных вопросов, автор рассматриваемой публикации с первых же строк, к сожалению, стал интересоваться моей личностью. В частности, он утверждает, что у меня не только велики амбиции, но моя «статья принимает характер откровенного доноса, напоминающего о незабвенных временах Лаврентия Павловича Берия и его присных» (?!).

Аналогия чудовищная, зловещая! То есть получается, что в глазах Скакова я выгляжу как соучастник бериевских репрессий (?!). Исследователей, критикующих недостатки в работе своих коллег в наше время, и доносчиков в период бериевских репрессий ставить на одну доску – это явное недомыслие, ахинея. Какой же откровенный донос типа времен бериевщины я сделал, если вся небольшая Абхазия знает, и об этом не раз уже сообщалось в печати, по телевидению, на собраниях говорилось, что созданию подлинной истории Абхазии уделяется мало внимания, что исторический отдел АбИГИ недостаточно справляется с этой задачей и т.д.?

Проницательности А.Скакова можно позавидовать. Такое может сказать тот, кому нечем возразить оппоненту. Тем временем, увлекшись критикой в мой адрес, господин А.Скаков обошел молчанием все основные вопросы, имеющие место в моей статье. Обратимся к фактам.

1. Характеризуя работу руководства исторического отдела АбИГИ, я писал, что на этой должности желательно иметь более энергичного организатора научного коллектива. Но А.Скаков не стал оспаривать этот тезис. Следовательно, он согласен с моим мнением.

2. Я пишу, что руководители АбИГИ не поддержали создание специального фонда по развитию историографии. И с этим сообщением мой оппонент согласился своим молчанием.

3. В моей публикации говорится и о нашем нигилизме по отношению к своей исторической науке. Но и здесь не последовало возражения со стороны А.Скакова.

4. Я не согласился с таким подбором и расстановкой кадров, когда судьба истории Абхазии оказалась в руках ученых, от которых не приходится ожидать света даже в конце тоннеля. И этот вопрос мой оппонент обошел молчанием. Стало быть, сказать нечего.

5. В моей статье сообщается, что в АбИГИ нередко издаются необсужденные и нередактированные книги, что порой создает непростые проблемы и т.д. Но и этого вопроса не касается А.Скаков.

6. В моей статье говорится и о том, что Центр стратегических исследований был учрежден у нас из-за того, что АбИГИ не всегда справляется со своими обязанностями, и привел факты. По этой же причине была предпринята попытка создания фонда по развитию историографии. Но и этого вопроса избежал мой уважаемый оппонент.

О монографии автора этих строк «Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории Абхазии» (2005 г.) господин А.Скаков с оттенком верхоглядства пишет: «Опубликованная А.Л.Папаскир монография «Обезы…» производит двойственное впечатление. Вполне логичные и справедливые инвективы (ругань. – А. П.) против грузинских фальсификаторов… уже не новы и не интересны. В Абхазии все это уже и без того всем известно, а для научных изданий России и других стран это, мягко говоря, не актуально».

Возможно, Скакову, представителю великого народа, кажется, что истории малочисленных народов менее интересны, чем истории великой России и других больших стран? Такое было в недавнем прошлом, когда истории больших народов уделялось больше внимания, преувеличивалась их значимость. А история малочисленных народов недооценивалась. Если Александр Скаков по инерции разделяет такое мнение, то оно не совсем приятно пахнет. Если российским читателям «Обезы…» не интересны, как голословно заявляет мой оппонент, то как случилось, что именно российские туристы раскупили 1000 экземпляров этой книги?

Чтобы говорить о книге, как минимум, ее надо не только прочитать, но знать и отзывы о ней специалистов. Ни тем, ни другим похвастаться не может московский археолог Скаков. Его статья свидетельствует, что он не читал эту книгу. Между тем без ложной скромности приходится напомнить, что достоинства этой монографии абхазские историки достаточно широко освещали в печати, что неизвестно Скакову. Отрицательных отзывов не было, если не говорить о рассматриваемой статье моего оппонента.

Например, книга «Обезы…» названа уникальным вкладом не только в абхазоведение, но является «концептуальным ответом на… антиабхазскую фальшивку ведущих грузинских ученых-историков под названием «Разыскания по истории Абхазии/Грузия». («Республика Абхазия». 2006. № 107. С. 2).

Доктор исторических наук В.Л.Бигуаа о монографии «Обезы…» пишет: «Труд А.Папаскир… без преувеличения можно назвать бесценным вкладом в историческую науку вообще». («Республика Абхазия». 2011. № 111. С. 2).

Писатель и историк Б.М.Тужба сообщает: «Алексей Луманович подверг научному разгрому труды грузинских историков, которые считают, что обезы не абхазы, а грузины… Лишь этого вполне достаточно, чтобы имя А.Папаскир поставить рядом с именем Зураба Анчабадзе, который в конце 50-х гг. XX в. также камня на камне не оставил от «теории» П.Ингороквы, доказывающей, что абхазы этнически грузинского происхождения». («Апсны». 2010. № 7-8. С. 4).

Академик Г.К.Шамба был уверен, что такой работой, как «Обезы…» А.Папаскир, «может гордиться любой научный форум историко-филологического направления» («Республика Абхазия». 2011. № 111. С. 5). И, наконец, академик В.Е.Кварчиа констатирует факт, что «в 2005 г. вышла эпохальная, глубоко выстраданная монография А.Л.Папаскир «Обезы…», в которой впервые… высвечена неконъюнктурная абхазская концепция». (Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского… народа… Сухум, 2015. С. 24). (Выд. – А. П.).

Господин А.Скаков явно отвлекает внимание, когда начинает рассуждать по поводу не столь существенных вопросов. Комментируя информацию об Абхазском царстве, отраженной в «Энциклопедии стран мира» (М., 2004. С. 67), мой оппонент, почему-то не замечая главного вопиющего вопроса, начал объяснять, почему нет статьи «Абхазия» в этой Энциклопедии. Отсутствие статьи «Абхазия» в этом издании – полбеды, уважаемый Скаков. Настоящая беда в том, что Абхазское царство в этом академическом издании названо Западногрузинским Эгрис-Абхазетским царством. Этого слона-то и не заметил господин Скаков. Чтобы отвлечь внимание, он стал ломиться в открытые двери, т.е. объяснять, что нет статьи «Абхазия» в этой Энциклопедии, поскольку, мол, тогда, в 2004 г., Абхазия еще не была признана. За эту ценную информацию можно благодарить московского ученого, хотя слухи об этом до нас доходили и до этого.

Недоумение вызывает и следующий упрек в мой адрес. По мнению А.Скакова, оказывается, я призываю к цензуре, к затыканию ртов инакомыслящих. Смешно слышать от московского ученого такие громкие стандартные фразы, которые не украшают его. И это при том, что его абхазский информатор-консультант, друг по археологии, никогда не был инакомыслящим.

В конце своей публикации Александр Скаков, считая автора этих строк неудачным историком, советует мне не заниматься историческими вопросами, а разрабатывать филологические темы. Мотивирует он свой совет тем, что ничего актуального и интересного ни для Абхазии, ни для России в монографии «Обезы…» он не нашел. Такой совет мне уже давали грузинские историки. Теперь господин А.Скаков повторяет их. Это лишний раз показывает, откуда идут такие советы. Советы, как правило, дают друзьям. Но, поскольку я не являюсь другом А.Скакова, воздержусь от его совета. Гораздо разумнее будет, если мой уважаемый оппонент в дальнейшем не допустит, чтобы его руками кто-то загребал жар, как это уже советовали ему и до меня.

А. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: А. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор