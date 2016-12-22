ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО СООБЩАЕТ

В течение 2016 года около 50 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках программы накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих приобрели собственные квартиры. По сравнению с прошлым годом число новоселов увеличилось в 1,5 раза.

Каждый из них по своему желанию выбрал регион для приобретения постоянного жилья на территории Российской Федерации. В текущем году наиболее востребованными местами для покупки квартир стали южные регионы России, в т.ч. Краснодарский край и Ростовская область.

Также около 30 военнослужащих военной базы ЮВО – участников НИС, имеют при себе свидетельства о праве получения целевого жилищного займа (ЦЖЗ) на приобретение жилых помещений. Свидетельством необходимо воспользоваться в течение 6 месяцев.

После получения свидетельств о предоставлении ЦЖЗ военнослужащие приступили к выбору жилья и кредитной организации, работающей по программе «Военная ипотека». Предъявив в банке свидетельство о праве на ЦЖЗ, участники НИС заключают кредитные договоры и оформляют в собственность выбранные квартиры или дома.

Важным моментом программы НИС является то обстоятельство, что наличие собственного жилья у военнослужащего или членов его семьи не препятствует его вступлению в НИС с последующим приобретением жилья.

После трех лет участия в НИС военнослужащие могут воспользоваться целевым жилищным займом для приобретения жилья в любом регионе России. Особенность данной программы – за ипотечный кредит полностью расплачивается Министерство обороны РФ.

Справка:

Накопительно-ипотечная система – одна из форм обеспечения жильем военнослужащих. Ежегодный прирост участников НИС по линии МО РФ составляет 20 тыс. военнослужащих.

***

Среди военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, по итогам 2016 года, отмечено повышение уровня физической подготовки.

Одно из спортивных достижений военнослужащих в текущем году – из более 70 человек, не умеющих плавать, более 50 были обучены плаванию различными стилями. Уроки плавания проводились в теплое время года военными инструкторами по физической подготовке (ФП) в акватории Черного моря, участок побережья которого находится на территории военной базы. Каждое занятие сопровождалось строгим выполнением требований безопасности, а также присутствием военных медиков и наблюдателей-спасателей.

В текущем году весь личный состав соединения пять раз привлекался к масштабным проверкам уровня физической подготовленности – четыре квартальные и годовая итоговая проверка. Более 90% экзаменуемых военнослужащих получили положительные оценки.

В ходе проверок военнослужащим в военной и спортивной форме одежды предстояло выполнять нормативы по трём упражнениям, определяющим скорость, силу и выносливость, в т.ч. бег на 100 м, 3 и 5 км. Также выполнялись упражнения военно-прикладных навыков – метание гранаты, марш-бросок в полной экипировке, преодоление полосы препятствий.

Лучшими по итогам спортивных достижений в этом году признаны подразделения разведки. Около 100% разведчиков соединения на протяжении года получали только положительные оценки.

В состав военных спортсменов соединения по итогам физпроверок текущего года вошли около 50 военнослужащих, среди них – 5 мастеров спорта, более 10 кандидатов в мастера спорта и свыше 30 квалифицированных разрядников. Все они в течение 2017 года будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15 до 100% от оклада по воинской должности.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮВО