ПАМЯТЬ ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ДЕЛАМИ

Эстафету подхватили молодые

На днях в Сухуме, в офисе представительства Россотрудничества в Республике Абхазия, состоялся круглый стол, участники которого подвели итоги пяти лет общественной работы по сохранению исторической памяти о героях битвы за Кавказ 1942-1943 гг. и, собственно, о погибших солдатах и офицерах Великой Отечественной войны.

Это святое дело объединило ученых-историков, сотрудников МЧС РА, представителей казачества, студентов, школьников и просто энтузиастов.

Разговор за круглым столом шел как о морально-патриотических аспектах увековечения памяти защитников Отечества, павших в боях с фашистами, так и о реальных делах, реализованных молодыми жителями Абхазии в период с 2012-го по 2016 гг.

Сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа Николай Медвенский рассказал собравшимся об экспедициях, предпринятых по местам Боевой Славы. Их было несколько – в 2012 году с Санчарского перевала через Псху в Сухум, затем в 2013 году – поиски на Гудаутском перевале обломков самолета У-2, сбитого фашистами в годы войны. В 2014 году состоялся поход на Клухор, в 2015-м – на Бешту и Марухский перевал, и, наконец, в 2016 году еще одна – на Марухский перевал. Во время экспедиции нынешнего лета у перевала была установлена новая мемориальная плита на абхазском и русском языках. Ведущий научный сотрудник АбИГИ, кандидат исторических наук, полковник в отставке Валико Пачулия поделился воспоминаниями, как он тоже – более тридцати лет назад – принимал участие в подобных мероприятиях и, в частности, в возведении историко-мемориального комплекса «Оборонная тропа» на перевалах Абхазии.

Валико Меджитович подчеркнул, что гордится, что дело, начатое старшим поколением, достойно продолжают дети и внуки.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем и памятных грамот участникам историко-патриотической экспедиции «Тропой Памяти», организованной в августе 2016 г. на Марухском перевале. А руководителю экспедиции Николаю Медвенскому за многолетнюю историко-патриотическую работу по увековечению памяти павших в борьбе с фашизмом глава Православного благотворительного фонда «Хочу верить!» Юлия Павлюченкова вручила орден «Польза, Честь и Слава». Это неправительственная награда, которая вручается за подвижническую деятельность.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА