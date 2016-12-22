НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ, ИЛИ ТАБУИРОВАННАЯ ТЕМА

Нравственные ценности нашего общества

Не первый раз Ассоциация женщин Абхазии проводит круглые столы на тему насилия в семье. Открывая на днях очередное такое мероприятие, председатель АЖА Нателла Акаба сказала, что по всему миру с 25 ноября по 10 декабря усиленно обсуждалась тема гендерного насилия, чтобы предпринять в дальнейшем определённые меры для устранения насилия в семье, которое характерно для многих стран мира. Эта акция так и называлась: «16 дней против гендерного насилия». Домашнее насилие существует и в нашей стране, но эта тема у нас табуирована, подчеркнула Акаба, хотя в последние годы немало произошло ужасающих фактов – убийства, суицид (или доведение до суицида) членов семьи, при этом никто никакой ответственности не понёс – ни уголовной, ни моральной, а общество в основном молчит, примиряется с этим. Да, многие говорят, что у нас такой проблемы нет, но действительность свидетельствует об обратном. Ассоциация женщин Абхазии провела исследование с участием более трёхсот человек и убедилась в актуальности обсуждаемой проблемы, поэтому планирует создать Кризисный центр, в который могли бы без стеснения приходить люди, испытывающие насилие в семье, а это в основном женщины и дети, и получать здесь поддержку. Н.Акаба говорила и о том, что необходимо и руководству страны, и законодателям принимать меры по борьбе с домашним насилием. Также к этой проблеме нужно подключать юристов, психологов, общественные организации, должен работать в этом направлении и созданный в Абхазии Детский фонд. Женщины не должны терпеть насилие над собой. «Где есть насилие, там нет нормальной семьи», – подчеркнула Нателла Нуриевна.

И другие выступавшие на круглом столе женщины говорили о том, что надо принимать радикальные меры, направленные на пресечение домашнего насилия. У нас в стране объявлен мораторий на смертную казнь, а убивать членов семьи, жестоко расправляться с ними, опорочившими якобы честь семьи, фамилии, рода аморальным поведением, получается, можно. Присутствовавшие за круглым столом женщины – представители МВД РА говорили, что если нет заявления пострадавшей стороны, то уголовные дела не возбуждаются. Парадокс, конечно, как отмечалось, потому что пострадавшей стороны может уже не быть в живых, а другая сторона – это те члены семьи, которые совершили расправу. На себя они в суд не подадут. А родственники, другие окружающие, общество в целом, которые обо всем знают, при этом молчат. И прокуратура закрывает глаза на такие семейные преступления. Эти преступления иногда называют «очищением чести» – для самооправдания. При этом убийцы сестры, дочери и т.д. остаются вхожими в общество, никто особо их не порицает. Получается, что нравственные ценности нашего общества сдвинуты. А ведь мы часто употребляем слово Апсуара, говорим, что надо придерживаться её принципов, но по законам Апсуара женщину и пальцем трогать нельзя, отмечали за круглым столом. У нас же не только пальцем, – об убийствах уже сказали – у нас порой мужья избивают жен, и последние вынуждены это терпеть, вынуждены молчать, потому что стыдно, потому что некуда бывает уходить, если даже разойдутся с мужем-насильником. Дети также часто становятся жертвами насилия – их самих бьют родители, или они видят, как бьют их матерей, а в итоге будут считать, что это – норма поведения. И когда вырастут, сами будут повторять горький опыт родителей – или терпеть насилие над собой, или сами проявлять насилие над близкими людьми.

На круглом столе говорили и еще об одном виде насилия – но уже со стороны женщины, когда она манипулирует мужем: мол, если разойдешься со мной, то не увидишь больше ребёнка, и т.д. Вывод был такой: ситуацию с домашним насилием не изменить до тех пор, пока не изменится отношение общества к этому. А изменить отношение общества можно не только и не столько круглыми столами, призывами, увещеваниями, а только в законодательном порядке. Пока же даже единственный в этом направлении принятый в стране Закон о гендерном равенстве не работает, так как не разработаны механизмы его применения.

Заира ЦВИЖБА

P.S. Мне не хотелось информацию о круглом столе, проведенном АЖА, завершить на минорной ноте. Да и я сама знаю немало фактов домашнего насилия, а когда-то писала о том, что брат убил родную сестру за «аморальное поведение» и не понёс никакого наказания, а сестру похоронили, даже не оплакав, даже не положив в гроб, похоронили в день совершения преступления, ещё тёплую. Притом это было двойное убийство – в её утробе жил еще не родившийся ребёночек. И много еще можно вспомнить подобных фактов, известных многим, – ведь любая информация распространяется в маленькой Абхазии молниеносно.

Поэтому мне захотелось поговорить на данную тему с народной артисткой Абхазии Софой Агумаа, муж которой, Виктор Джения (Абаза), как я о том знала, не только в чём-то её унижал, но, наоборот, делал все, чтобы она могла свободно творить на театральной сцене.

Софа в несколько предложений рассказала мне вот о чем:

– Мы сейчас играем спектакль «Абхазы мы, абхазы». Героиня спектакля – мать, пока искала подходящую, по её понятиям, невесту для своего сына, чуть его не загубила. Порой мы, цепляясь за свое абхазское, перебарщиваем и доводим ситуацию до абсурда. И это потом бьет по нам. Я сама не раз оказывалась в ситуации, – нет, не в своей личной семье, а в отношениях с окружающими людьми, – когда приходилось молчать, мол, стыдно, мол, я же абхазка, а потом это становилось мне самой во вред. Я считаю, что надо не молчать, а отвечать на насилие своевременно, чтобы не стало потом хуже, чтобы не случилось трагедии.

З.Ц.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА