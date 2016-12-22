ДЕТСКИЙ КАРНАВАЛ В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В РОССИИ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба приветствовал гостей и поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав веселого праздника.

Не заставили себя ждать Дед Мороз и Снегурочка.

На праздник пришли танцоры из детского хореографического ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба. В этом году ансамбль завоевал главный приз фестиваля «Гордость Москвы». Ребята представили зажигательный абхазский танец. Участница программы «Голос» Милена Барциц также приняла участие в праздничном мероприятии.

Не обошлось без веселых конкурсов и угощений. Все участники карнавала получили от Деда Мороза подарки.

Праздник прошел в большом зале Посольства.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс