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22.12.2016
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ДЕТСКИЙ КАРНАВАЛ В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В РОССИИ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба приветствовал гостей и поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав веселого праздника.
Не заставили себя ждать Дед Мороз и Снегурочка.
На праздник пришли танцоры из детского хореографического ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба. В этом году ансамбль завоевал главный приз фестиваля «Гордость Москвы». Ребята представили зажигательный абхазский танец. Участница программы «Голос» Милена Барциц также приняла участие в праздничном мероприятии.
Не обошлось без веселых конкурсов и угощений. Все участники карнавала получили от Деда Мороза подарки.
Праздник прошел в большом зале Посольства.
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс