ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР – С НАМИ НАВСЕГДА

Искусство

Жители Абхазии с благодарностью приняли и оценили подарок, который преподнесли нам под занавес года организаторы моноспектакля «Наше все… Фазиль Искандер». На сцене РУСДРАМа с программой, созданной еще в 80-х годах прошлого века и одобренной самим Фазилем Абдуловичем, выступил замечательный артист, актер с большой историей, а ныне – одна из блистательных звезд МХТ им. А. П. Чехова, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России Авангард Леонтьев.

Ни промозглая сухумская зима, ни отключившееся перед спектаклем электричество не стали помехой и не испортили настроения истинным поклонникам творчества Фазиля Искандера.

На программу «Наше все… Фазиль Искандер» шли целыми семьями, как на встречу с самим Фазилем Абдуловичем. Ведь в каждой строке, передающей «тонкий восточный орнамент» нашего бытия, живет дыхание, интеллект и юмор Мастера.

И Авангард Леонтьев не разочаровал… Едва он вышел на сцену – с первого мгновенья, с первой фразы пленил зал…

О, не поддающееся описанию колдовство искусства! Голос, неспешно зазвучавший со сцены, наполнил зал запахом моря, лучи летнего солнца коснулись наших лиц, и вот уже ласковые теплые волны плещутся у ног и оживают знакомые герои – наделяют друг друга особыми качествами, влюбляются, шутят, учатся плавать… И в атмосфере театра мы чувствуем присутствие неуловимой и своевольной Музы великого писателя… Он здесь, он с нами, разбуженный талантливым исполнением своих произведений. Публика – а зал был полон поклонниками и друзьями Фазиля Искандера – реагировала как если бы сам Фазиль Абдулович рассказывал эти чудесные истории, переживала живо и радостно. Авангард Леонтьев прочел рассказы «Начало», «Тринадцатый подвиг Геракла» и, как он не преминул заметить, свой любимый «Рассказ о море».

Артист поделился с залом и собственными впечатлениями от встреч с Абхазией, с которой он познакомился в раннем детстве, позже – уже зрелым мужчиной и потом – в сопровождении самого Фазиля Абдуловича. В тот – третий – раз, как рассказал артист, он заново открывал и Абхазию, любимую с детства, и Фазиля Искандера. И вот потому он здесь, перед нами, воскрешает бессмертные строки, в которых заключена мудрость многих поколений абхазского народа.

Благодаря большому таланту Авангарда Леонтьева зрители получили удивительную возможность пережить еще одну встречу с любимым писателем.

И, возвратившись домой, каждый потянулся за томиком Искандера…

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА