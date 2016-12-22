БРИФИНГ В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РА

В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялся брифинг, посвященный итогам 38-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Замминистра иностранных дел Кан Тания отметил, что «это единственная официальная международная площадка, где мы напрямую общаемся с главными политическими, геополитическими акторами в регионе. Это такие страны, как США, Россия, Евросоюз, ООН и ОБСЕ».

По его словам, 38-й раунд прошел весьма позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии. «Впервые с 2008 года мы были близки к принятию совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Главной целью участия абхазской делегации в Женевских дискуссиях является подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией. Но грузинская позиция абсолютно неконструктивная», – отметил Тания.

Он проинформировал, что было решено принять совместное заявление о приверженности к неприменению силы. По его словам, подобного рода заявление стало бы шагом к подписанию юридически обязывающего документа. «В течение 37-ми раундов все стороны, принимающие участие в дискуссиях, а также посредники – РФ, США, ЕС, ООН и ОБСЕ – не могли прийти к составлению даже приблизительного текста, который устраивал бы все стороны. На 38-м раунде все стороны пришли к единому варианту текста, за исключением грузинской стороны, которая в последний момент сорвала принятие совместного заявления», – сказал Тания.

В ходе дискуссии были обсуждены важные для Республики Абхазия вопросы: непризнание жизненно важных документов, выданных в Абхазии (свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании и т. п.); необъективные и политизированные доклады структур Евросоюза, ОБСЕ, МИД Грузии в сфере нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии; инцидент, связанный с неадекватной реакцией Грузии на выход вкладыша к турецкой газете «Сабах», посвященного Республике Абхазия; ситуация с пересечением госграницы с Грузией через КПП Ингур; активизация военного партнерства НАТО и Грузии; продолжающиеся попытки международной изоляции граждан Республики Абхазия и многое другое.

К.Тания подчеркнул, что представители Республики Абхазия передали образцы заграничного и дипломатического паспортов сопредседателям Международных Женевских дискуссий с целью обсуждения возможности признания их в качестве проездных документов, а через сопредседателей передали письмо Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности г-же Федерике Могерини с просьбой оказать содействие в решении этого важного гуманитарного вопроса.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс