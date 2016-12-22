МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ НОТУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ноте, в частности, говорится:

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осуждает дерзкий и вызывающий террористический акт, в результате которого погиб Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов.

В Республике Абхазия выражают надежду на то, что заказчики и организаторы данного террористического акта понесут заслуженное суровое наказание.

Имя Андрея Карлова будет вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей Родине.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также коллегам Андрея Геннадьевича».

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Убийцей посла РФ был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, произошедшего 15 июля с.г.

22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО.

Он проник на место проведения выставки, где выступал посол, под видом полицейского.

Нападавший был убит. При нем было обнаружено полицейское удостоверение.

Турецкие спецслужбы задержали всю семью убийцы.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс