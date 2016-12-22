Конституционный закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Конституционный закон РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 31 марта 2004 года, № 877-с-XIV «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2004, № 21, ст. 33; 2007, № 30, ст. 103; 2009, № 39, ст. 4; 2015, № 52, ст. 283) следующие изменения:

1) в статье 2:

– часть 3 изложить в следующей редакции:

«Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.»;

– после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

«Не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, граждане, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами.»;

– части 4 и 5 считать частями 5 и 6 соответственно;

– в части 5 после слова «Президент» дополнить словом «Вице-президент» и далее по тексту;

2) в статье 3:

– в части 1 слова «избирательным объединениям» исключить;

– части 2 и 3 исключить;

– в части 4 слово «Республиканские» и слова «, избирательные объединения и их блоки» исключить;

3) в статье 4:

– часть 2 изложить в следующей редакции:

«Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов.»;

– часть 3 изложить в следующей редакции:

«Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.»;

– часть 4 исключить;

4) в статье 5:

– в абзаце 2 части 3 слова «, избирательными объединениями» исключить;

– абзацы 2 и 3 части 3 после слов «избирательному округу» дополнить словами «, а также документов, подтверждающих отсутствие неснятой и непогашенной судимости, заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и затяжных психических расстройств.»;

– в части 7 слова «части четвертой статьи 2» заменить словами «части пятой статьи 2» и далее по тексту;

5) после статьи 5 дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Аннулирование и отмена решений о регистрации кандидатов в депутаты

1. Регистрация кандидата в депутаты аннулируется решением Центральной избирательной комиссии в случаях:

– обращения кандидата в депутаты о снятии своей кандидатуры;

– обращения политической партии об отзыве выдвинутого кандидата в депутаты.

2. Регистрация кандидата в депутаты Парламента отменяется Верховным судом Республики Абхазия по заявлению Центральной избирательной комиссии в случаях:

– установления факта подкупа избирателей кандидатом в депутаты, его доверенным лицом, а также действующими по их поручению иными лицами;

– установления факта сокрытия кандидатом в депутаты сведений о своей неснятой и непогашенной судимости;

– установления факта сокрытия кандидатом в депутаты информации о заболевании алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами;

– установления факта предоставления недостоверных сведений о размере и источнике доходов кандидата в депутаты за последние два года и имуществе, принадлежащем ему на праве личной собственности;

– установления факта финансирования избирательной кампании кандидата в депутаты из запрещенных частью 2 статьи 26 настоящего Закона источников;

– превышение кандидатом в депутаты при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного настоящим Законом предельного размера расходования средств избирательного фонда.»;

6) в части 1 статьи 6 слова «средств государственного бюджета Республики Абхазия» заменить словами «средств республиканского бюджета» и далее по тексту;

7) части 4 и 6 статьи 9 исключить;

8) в статье 10:

– часть 3 исключить;

– в части 6 слова «в воинских частях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в больницах и других стационарных лечебных учреждениях,» исключить;

9) первое предложение статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за 10 дней до выборов.»;

10) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«При определении состава окружных и участковых комиссий учитываются предложения политических партий.»;

11) в статье 15:

– в абзаце 2 части 1 слова «, входит в случае необходимости в Парламент с представлениями о толковании настоящего Закона» исключить;

– абзац 6 части 1 исключить;

12) абзац 10 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«– содействует политическим партиям, выдвинувшим кандидатов в депутаты, и группам избирателей в организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями;»;

13) абзац 4 статьи 17 исключить;

14) часть 3 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания:

«Очередность выступления кандидатов в депутаты на государственном телевидении и радио определяется Центральной избирательной комиссией.»;

15) часть 2 статьи 22 исключить;

16) в статье 26:

– абзац 3 части 1 изложить в следующей редакции:

«– средств, выделенных кандидату в депутаты выдвинувшей его политической партией;»;

– в абзаце 4 части 1 слово «негосударственных» исключить;

– после части 1 дополнить частью 2 следующего содержания:

«Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в депутаты (финансировать избирательную кампанию):

– иностранным государствам и иностранным организациям;

– иностранным гражданам и лицам без гражданства;

– гражданам Республики Абхазия, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;

– юридическим лицам Республики Абхазия с иностранным участием;

– международным организациям и международным общественным движениям;

– органам государственной власти и органам местного самоуправления;

– государственным учреждениям и унитарным предприятиям;

– благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;

– некоммерческим организациям;

– юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования;

– анонимным жертвователям.»;

– части 2, 3 и 4 считать частями 3, 4 и 5 соответственно;

– в части 3 слова «не может превышать 20 и 200» заменить словами «не может превышать 100 и 1000»;

– в части 3 слова «не может превышать 1000» заменить словами «не может превышать 10 000» и далее по тексту;

17) часть 2 статьи 30 исключить;

18) в статье 31:

– четвертое предложение части 4 исключить;

– часть 13 изложить в следующей редакции:

«Маркировка не применяется в отношении лиц, участвующих в голосовании с использованием переносного избирательного ящика.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 декабря 2016 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

12 декабря 2016 года,

№ 4293-с-V

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия