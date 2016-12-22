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Конституционный закон Республики Абхазия
О внесении изменений в Конституционный закон РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия»
Статья 1
Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 31 марта 2004 года, № 877-с-XIV «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2004, № 21, ст. 33; 2007, № 30, ст. 103; 2009, № 39, ст. 4; 2015, № 52, ст. 283) следующие изменения:
1) в статье 2:
– часть 3 изложить в следующей редакции:
«Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.»;
– после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания:
«Не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, граждане, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами.»;
– части 4 и 5 считать частями 5 и 6 соответственно;
– в части 5 после слова «Президент» дополнить словом «Вице-президент» и далее по тексту;
2) в статье 3:
– в части 1 слова «избирательным объединениям» исключить;
– части 2 и 3 исключить;
– в части 4 слово «Республиканские» и слова «, избирательные объединения и их блоки» исключить;
3) в статье 4:
– часть 2 изложить в следующей редакции:
«Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов.»;
– часть 3 изложить в следующей редакции:
«Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.»;
– часть 4 исключить;
4) в статье 5:
– в абзаце 2 части 3 слова «, избирательными объединениями» исключить;
– абзацы 2 и 3 части 3 после слов «избирательному округу» дополнить словами «, а также документов, подтверждающих отсутствие неснятой и непогашенной судимости, заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и затяжных психических расстройств.»;
– в части 7 слова «части четвертой статьи 2» заменить словами «части пятой статьи 2» и далее по тексту;
5) после статьи 5 дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Аннулирование и отмена решений о регистрации кандидатов в депутаты
1. Регистрация кандидата в депутаты аннулируется решением Центральной избирательной комиссии в случаях:
– обращения кандидата в депутаты о снятии своей кандидатуры;
– обращения политической партии об отзыве выдвинутого кандидата в депутаты.
2. Регистрация кандидата в депутаты Парламента отменяется Верховным судом Республики Абхазия по заявлению Центральной избирательной комиссии в случаях:
– установления факта подкупа избирателей кандидатом в депутаты, его доверенным лицом, а также действующими по их поручению иными лицами;
– установления факта сокрытия кандидатом в депутаты сведений о своей неснятой и непогашенной судимости;
– установления факта сокрытия кандидатом в депутаты информации о заболевании алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами;
– установления факта предоставления недостоверных сведений о размере и источнике доходов кандидата в депутаты за последние два года и имуществе, принадлежащем ему на праве личной собственности;
– установления факта финансирования избирательной кампании кандидата в депутаты из запрещенных частью 2 статьи 26 настоящего Закона источников;
– превышение кандидатом в депутаты при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного настоящим Законом предельного размера расходования средств избирательного фонда.»;
6) в части 1 статьи 6 слова «средств государственного бюджета Республики Абхазия» заменить словами «средств республиканского бюджета» и далее по тексту;
7) части 4 и 6 статьи 9 исключить;
8) в статье 10:
– часть 3 исключить;
– в части 6 слова «в воинских частях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в больницах и других стационарных лечебных учреждениях,» исключить;
9) первое предложение статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за 10 дней до выборов.»;
10) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«При определении состава окружных и участковых комиссий учитываются предложения политических партий.»;
11) в статье 15:
– в абзаце 2 части 1 слова «, входит в случае необходимости в Парламент с представлениями о толковании настоящего Закона» исключить;
– абзац 6 части 1 исключить;
12) абзац 10 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«– содействует политическим партиям, выдвинувшим кандидатов в депутаты, и группам избирателей в организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями;»;
13) абзац 4 статьи 17 исключить;
14) часть 3 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания:
«Очередность выступления кандидатов в депутаты на государственном телевидении и радио определяется Центральной избирательной комиссией.»;
15) часть 2 статьи 22 исключить;
16) в статье 26:
– абзац 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«– средств, выделенных кандидату в депутаты выдвинувшей его политической партией;»;
– в абзаце 4 части 1 слово «негосударственных» исключить;
– после части 1 дополнить частью 2 следующего содержания:
«Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в депутаты (финансировать избирательную кампанию):
– иностранным государствам и иностранным организациям;
– иностранным гражданам и лицам без гражданства;
– гражданам Республики Абхазия, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
– юридическим лицам Республики Абхазия с иностранным участием;
– международным организациям и международным общественным движениям;
– органам государственной власти и органам местного самоуправления;
– государственным учреждениям и унитарным предприятиям;
– благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
– некоммерческим организациям;
– юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования;
– анонимным жертвователям.»;
– части 2, 3 и 4 считать частями 3, 4 и 5 соответственно;
– в части 3 слова «не может превышать 20 и 200» заменить словами «не может превышать 100 и 1000»;
– в части 3 слова «не может превышать 1000» заменить словами «не может превышать 10 000» и далее по тексту;
17) часть 2 статьи 30 исключить;
18) в статье 31:
– четвертое предложение части 4 исключить;
– часть 13 изложить в следующей редакции:
«Маркировка не применяется в отношении лиц, участвующих в голосовании с использованием переносного избирательного ящика.».
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 декабря 2016 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
12 декабря 2016 года,
№ 4293-с-V
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: политика
Автор: Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия