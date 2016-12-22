АБХАЗИЯ – СИРИЯ

Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял вице-президента Федерации объединенных стилей борьбы ФИЛА Сирии Ахмата Джумаа. Открывая встречу, он отметил: «Мы следим за событиями в Сирии, сопереживаем вам. Мы сами прошли через войну, и ваша боль нам понятна. Нам суждено быть вместе, поскольку двухполярный мир состоялся, и мы с вами по одну сторону баррикад».

В.Габния рассказал о том, что в Абхазии есть многократные чемпионы мира и чемпионы Европы. «Мы растим целую плеяду молодых спортсменов», – подчеркнул он.

Вице-президент также отметил, что результаты спортивных встреч, по итогам которых абхазская команда завоевала большую часть призовых мест, обусловлены во многом и тем, что в Сирии идет война, и многие сирийские спортсмены находятся на полях сражений.

При этом Габния заверил гостя, что Абхазия будет оказывать политическую и гуманитарную поддержку Сирийской Арабской Республике. В частности, он предложил принять в Абхазии детей из Сирии на санаторно-курортный отдых, а также проводить спортивные сборы для сирийских борцов на территории Абхазии.

Со своей стороны Ахмат Джумаа отметил, что в Абхазии им оказали теплый прием.

«Мы чувствуем, что Абхазия – вторая Родина. Мы пообщались с нашими соотечественниками, проживающими здесь, и они рассказали о своей жизни в Абхазии, отметив, что их приняли как друзей и братьев».

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс