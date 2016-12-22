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ПРЕМИЯ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Продолжается прием заявок на участие в первой Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной в этом году Русским ПЕН-центром. Принять участие в ней можно в одной из трех номинаций: «Сюжет существования» (прозаические произведения «в традициях искандеровской доброты, юмора»), «Под легкой тяжестью небес» (философская поэзия) и «Искандер. Фильм» (киносценарии художественных, анимационных и документальных лент, связанных с жизнью и творчеством писателя).
Также, сообщается календарь премии:
– 1 декабря каждого года, предшествующего премиальному циклу, – начало приёма рукописей;
– 3 января каждого текущего года – начало мероприятий календарного цикла премии;
– 6 марта – объявление длинного списка премии по всем трём номинациям;
– 10-20 июня – объявление короткого списка премии (по договорённости с абхазской стороной, может проходить в столице Республики Абхазия, городе Сухуме).
Первая или вторая суббота сентября – в Москве, в День города, торжественное вручение премии по всем трём номинациям.
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс