УГАИ МВД РА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Управление Госавтоинспекции МВД Абхазии распространило обращение, в котором говорится: «Водители, не подвергайте риску себя и своих пассажиров. Каждый автовладелец должен быть максимально внимательным на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

На сложных участках дороги основное – это соблюдение скоростного режима, дистанции, использование световых сигналов, ремней безопасности и правил перевозки детей.

Превышение скорости, рискованные обгоны, опасные перестроения и, как следствие, утрата контроля над транспортным средством, могут повлечь за собой ДТП».

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс