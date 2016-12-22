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22.12.2016
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
УГАИ МВД РА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Управление Госавтоинспекции МВД Абхазии распространило обращение, в котором говорится: «Водители, не подвергайте риску себя и своих пассажиров. Каждый автовладелец должен быть максимально внимательным на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
На сложных участках дороги основное – это соблюдение скоростного режима, дистанции, использование световых сигналов, ремней безопасности и правил перевозки детей.
Превышение скорости, рискованные обгоны, опасные перестроения и, как следствие, утрата контроля над транспортным средством, могут повлечь за собой ДТП».
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс