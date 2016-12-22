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22.12.2016
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
«Союз журналистов Абхазии выражает удовлетворение работой средств массовой информации и журналистов, объективно освещавших недавние события, вызванные внутриполитическим кризисом в республике. Соблюдение таких основных журналистских принципов, как оперативность, нейтральность и беспристрастность, позволили своевременно информировать абхазское общество о происходящих событиях, тем самым создав хороший фон для преодоления политического кризиса в стране.
Союз журналистов РА выражает надежду на то, что следование этим основополагающим, традиционным принципам журналистики будет превалировать в работе СМИ и журналистов республики и в будущем при освещении тем, затрагивающих интересы различных сторон и политических групп».
Номер: 135
Выпуск: 3458
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс