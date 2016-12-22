ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Союз журналистов Абхазии выражает удовлетворение работой средств массовой информации и журналистов, объективно освещавших недавние события, вызванные внутриполитическим кризисом в республике. Соблюдение таких основных журналистских принципов, как оперативность, нейтральность и беспристрастность, позволили своевременно информировать абхазское общество о происходящих событиях, тем самым создав хороший фон для преодоления политического кризиса в стране.

Союз журналистов РА выражает надежду на то, что следование этим основополагающим, традиционным принципам журналистики будет превалировать в работе СМИ и журналистов республики и в будущем при освещении тем, затрагивающих интересы различных сторон и политических групп».

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс