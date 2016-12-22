БРИФИНГ В НАРОДНОМ СОБРАНИИ – ПАРЛАМЕНТЕ АБХАЗИИ

Спикер Парламента Валерий Бганба проинформировал: «Нам удалось избежать противостояния. Постоянно велись переговоры парламентариев в разных форматах с представителями Блока оппозиционных сил. Встречались несколько раз, были поставлены вопросы, которые не так легко решить. Завершающая встреча прошла с участием Президента, Спикера Парламента, представителей оппозиционного блока. Никакой отставки Президента не будет!»

Спикер отметил, что оппозиция согласилась на предложения, которые в свое время выдвигал Премьер-министр Беслан Барциц, то есть на должности в Правительстве. В частности, представителям оппозиции предложены посты вице-премьера, Генерального прокурора, четырех членов нового состава ЦИК и две кандидатуры в Конституционном суде. «Никто никогда не возражал, чтобы молодые люди работали в разных министерствах, на должностях заместителей министров, заведующих отделами, чтобы шла смена поколений», – сказал Валерий Бганба.

«Мы смогли найти путь, по которому можно уйти от конфликта. Мы показали всем, что можем договариваться!» – заключил В.Бганба.

Номер: 135Выпуск: 3458Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс