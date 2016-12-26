«ПУСТЬ ГОРИТ СВЕЧА»

На сей раз в легендарном ресторане «Гагрипш» царила необычная для этого места атмосфера. Мы привыкли видеть здесь шумные свадебные веселья или другого рода торжественные мероприятия, но сейчас ресторан окунулся в царство полумрака с зажженными свечами. Именно в такой таинственной обстановке по инициативе гагрской молодежной организации «Апстазаара», при содействии Администрации Гагрского района и отдела по делам молодежи здесь впервые прошел вечер поэзии «Пусть горит свеча». В нем приняли участие молодые начинающие поэты из всех районов Абхазии, которых объединили желание быть услышанным, понятым, возможность встретить единомышленников, испытать яркие эмоции, заставить зрителей плакать, смеяться, задуматься. Стихи начинающих поэтов были на разные темы, в том числе посвященные Отечественной войне народа Абхазии, Великой Отечественной войне, дружбе и, конечно же, любви. Многие из выступающих впервые вышли на сцену. Охватившие их трепет и волнение не помешали им продемонстрировать не только свои произведения, но и актерское мастерство.

Присутствовавшие на вечере поэзии представители руководства района заверили начинающих поэтов, что они будут и впредь оказывать им необходимую помощь. А гости мероприятия выразили благодарность за его организацию.

В рамках вечера поэзии также были исполнены музыкальные композиции и организована выставка работ художников Гагрской школы искусств.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»