«СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Так по названию стихотворения Георгия Гублиа называется увидевший свет в московском полиграфобъединении «У Никитинских ворот» сборник стихов абхазских поэтов.

Со вкусом оформленное издание вышло в рамках литературного проекта Международного сообщества писательских союзов (МСПС) «Поэты в переводах».

Как говорится в аннотации, «коллективный сборник «Сухумская крепость» представляет вниманию читателей стихи современных абхазских поэтов – как старшего и среднего поколения, так и более молодых. Каждый из авторов владеет своим неповторимым поэтическим языком, но всех их объединяет общее состояние души: это беззаветная любовь к родной земле и домашнему очагу, верность памяти предков, восхищение неповторимой природой Абхазии и, конечно же, желание поведать о любви, поднимающей человека над суетой. «Сухумская крепость» позволит любителям литературы сложить свое представление о сегодняшнем дне абхазской поэзии».

Сборник открывается содержательным предисловием «Абхазская поэзия в контексте национальной литературы» доктора филологических наук, члена-корреспондента Академии наук Абхазии, главного научного сотрудника Института мировой литературы имени А.М. Горького Вячеслава Бигуаа.

В «Сухумской крепости» представлены стихотворения Георгия Гублиа, Платона Бебиа, Мушни Микая, Терентия Чаниа, Мушни Ласуриа, Виталия Амаршан, Валерия Касландзия, Геннадия Аламиа, Рушбея Смыр, Владимира Зантариа, Сергея Агындиа, Игоря Хварцкия, Вахтанга Абхазоу, Энвера Ажиба, Анатолия Лагулаа, Гунды Квициния, Гунды Сакания, Заиры Тхайцук, Дмитрия Габелия.

Переводы осуществлены на должном профессиональном уровне известными мастерами русского поэтического слова, среди которых Н.Злотников, А.Ревич, А.Кафанов, С.Сорин, В.Алейников, Ф.Искандер, С.Куняев, А.Передреев, М.Синельников, Л.Смирнов, Ю.Кузнецов, Н.Хлебникова, А.Антонович, В.Еременко, А.Марченко, А.Бардодым, Н.Переяслов, С.Агальцов, Л.Любченко, А.Щуплов, а также Д.Чачхалиа, Л.Аргун, Ю.Лакербай и другие.

Публикации сопровождаются фотографиями и краткими биографическими данными авторов.

Составил сборник поэт Вахтанг Абхазоу, недавно избранный председателем Союза писателей Абхазии.

Верю, что книга «Сухумская крепость» будет хорошо принята ценителями поэзии, и надеюсь, что такой нужный и полезный проект МСПС, как «Поэты в переводах», будет иметь продолжение, и не только поэтическое.

Артавазд САРЕЦЯН, член союзов писателей и журналистов РА

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН