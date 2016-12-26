О ЧЕМ ЗВОНИТ КАМПАНУЛА

Известный ботаник, заведующий отделом флоры и растительности Института ботаники АНА, кандидат биологических наук Зураб Адзинба принес в редакцию рукопись будущей книги, и я вызвалась её прочитать как редактор. По мере того как я читала главу за главой, для меня, человека, родившегося и выросшего в Абхазии, удивительная сущность окружающего открылась с неведомой раньше стороны.

Николай Альбов родился в октябре 1868 года далеко от Абхазии, в самом центре России, в селе Павлове Нижегородской губернии в семье полкового священника. Отучившись на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета два курса, он вынужден покинуть университет – из-за тяжелой болезни по совету врачей семья отправляет его на юг. История умалчивает, почему в апреле 1888 года двадцатилетний Николай оказывается в Абхазии. В книге рассматривается несколько версий: может быть, университетские преподаватели, для которых не была безразлична судьба талантливого студента, вручают ему рекомендательные письма, может быть, в Абхазии жили знакомые семьи... Мы вряд ли уже когда-нибудь узнаем это.

Главное, что встреча юного Альбова и абхазской природы произошла, и этот молодой человек вошел в историю как первооткрыватель классической колхидской ботанико-географической области, что раскинулась амфитеатром гор у восточной части Черного моря.

Это она, наша Абхазия, своей красотой, богатством цветов, красок, ароматов и тепла человеческих сердец превратила пылкого юношу, как мы можем понять из его собственных записок, в неутомимого путешественника, страстного исследователя и впоследствии – великого ботаника.

Из-под пера Николая Альбова вышли крупнейшие по значимости научные труды по флоре Абхазии и Огненной Земли, вошедшие в золотой фонд ботанической и географической литературы о Кавказе и Огненной Земле.

Однако вернемся в Абхазию 1888 года. Николай Альбов покидает ее ненадолго – чтобы продолжить учебу в Новороссийске. Он дает частные уроки, чтобы обеспечить себе пропитание, и ждет лета. Наконец, его направляют в первую самостоятельную естественнонаучную экспедицию по Абхазии. По результатам первых исследований его делегируют на российский съезд естествоиспытателей. А спустя год он защищает диссертацию на степень кандидата естественных наук по теме «Характеристика лесных поясов Абхазии».

В этой работе Альбова обращают на себя внимание такие строки: «Леса здесь занимают все низменности, равнины, холмы, горные хребты, долины и ущелья... от самого берега моря до высоты 7 000 футов». В другом месте: «Нечего опасаться, чтобы эти богатства когда-либо истощились».

Альбов становится первым исследователем флоры Абхазии. В ноябре 1892 г. он отправляется в Петербург, где выступает с докладом о своих ботанических изысканиях: за 5 лет в Абхазии им собрано около 1 300 видов растений, среди которых множество новых и уникальных. Ученый делает вывод о древних связях флоры Абхазии с флорой горных систем Евразии и Африки, о тропических корнях ее представителей, также свидетельствующих о ее древности.

Коллекция растений, собранная в Абхазии, так богата, что Гербарий Петербургского Ботанического сада не соответствует требованиям ученого, и в феврале 1993 г. он на средства Новороссийского университета отправляется в Швейцарию для работы в Гербарии Буассье – «самом лучшем в мире собрании растений Востока».

Он здесь – первый русский ученый. К нему присматриваются. Но уже спустя несколько дней «высокий, сутуловатый, неловкий молодой человек» поражает женевских ботаников эрудицией и работоспособностью. Особый интерес вызывают его кавказские коллекции. Он окружен вниманием и, пожалуй, впервые может целиком отдаться работе. Можно не думать о подработке, не давать частных уроков. Владелец Гербария – В. Барбей – взялся финансировать его очередную экспедицию на Кавказ. Из Парижа ученый получает также заказы на сбор растений.

Альбова на этот раз интересуют причины различия флор известняковых и неизвестняковых гор. Он обследует все Западное Закавказье. Несмотря на приступы малярии, он неистово работает. Как сам он пишет, «улов» был богатейший, каждые два-три дня – «крестины» новых видов.

Именно в это время произошла встреча Николая Альбова с царицей колхидской флоры, как назовет он в дневнике Кампанулу мирабилис – колокольчик удивительный – главное и самое загадочное открытие в жизни.

Кампанула мирабилис была обнаружена Альбовым на Гагрском хребте в 1894 году.

Альбов мечтал продолжить работу в Абхазии, но не получилось. Сегодня мы предполагаем, что это было связано с его позицией, отношением к махаджирству. Он неоднократно подчеркивал – в статьях, в лекциях за рубежом, что Абхазия, бездумно заселяемая представителями чуждых ей народов, рискует утратить свою самобытность. Выступая в Женеве в Альпийском клубе с сообщением «В глухих уголках Кавказа», Николай Альбов говорил: «Обширные территории, некогда заселенные воинственным народом, всего только 30 лет как перешли после ожесточенной борьбы под власть России. Побежденным было предложено или подчиниться и сделаться русскими подданными, или уходить на все четыре стороны. Гордый народ, высоко ценивший свою свободу, предпочел последнее...».

И вот спустя 150 лет в Абхазии выходит книга, ему посвященная. Мы назвали ее «Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова». В ней собраны его дневники и письма, статьи и рецензии, статьи о нем.

Открыв Абхазию миру, он поместил ее в свое мятежное сердце и отдал ей всю свою любовь.

Как рассказывает Зураб Иосифович Адзинба, еще в 2004 году Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба сказал ему как-то в разговоре: «Пора, наконец, достойно издать нашего Альбова».

Книга издается на средства Благотворительного фонда Первого Президента РА. Верстку и макет выполнила Стелла Сацба.

Спасибо всем, кто помогал в подготовке книги, – ученым Роману Дбар, Валерию Кварчия, Савелию Читанава, Вячеславу Чирикба, журналистам Инне Хаджимба, Заире Цвижба.

Надеемся, что книга станет настольной для многих-многих людей, для которых любовь к Абхазии так же безусловна, как сама жизнь.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА