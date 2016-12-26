ЧИСТОТА В НОВОМ АФОНЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОТЫ ДУШИ

Жизнь наших городов

В Новый Афон мы приехали, чтобы написать о чистоте города, а точнее, узнать, как удается Администрации содержать этот маленький городок в идеальной чистоте. В какое бы время мы здесь ни оказались – утром или вечером, в любое время года, – Новый Афон всегда удивляет каким-то уютом и красотой. Кто-то может сказать, что он небольшой, потому и отличается от других городов Абхазии. Но и маленький город может быть неухоженным, неуютным, некрасивым. Возможно, секрет в чем-то другом? Это мы и решили выяснить. В тот день с нами были итальянские друзья, которые недавно приехали погостить в Абхазию. Оказаться в Новом Афоне, и к тому же с гостями, – означает немного отдохнуть и отвлечься от привычной суеты и совместить приятное с полезным. Нам повезло и с погодой. Яркое солнце и теплый воздух так и манили после работы отдохнуть, прогуляться. (Об этом позже.) Ну а пока мы осматриваем парк, набережную, улочки. Как мы и ожидали, везде чистота и порядок. Да еще удалось пообщаться с главой городской Администрации Феликсом Даутия. Кстати, он не только контролирует работу городских коммунальных служб, но и сам принимает активное участие в благоустройстве города, даже цветы и деревья сажает.

– Феликс Тарасович, когда и с чего обычно начинается ваш рабочий день?

– Мой рабочий день начинается с раннего утра, – рассказывает он нам в своем рабочем кабинете в Администрации города. – Например, сегодня я приступил к своим обязанностям в половине седьмого. Как обычно, я объехал весь город, посмотрел, есть ли где-нибудь мусор, или, может быть, у кого-то возникли проблемы с водой или же со светом. Работники коммунальных служб до начала рабочего дня уже знают, какие проблемы они должны решить за день, и в 9 часов приступают к своим обязанностям. В таком режиме мы работаем каждый день. И коллектив, хочу это обязательно отметить, у нас трудолюбивый.

Интересуемся у Феликса Тарасовича, что сделать для того, чтобы в каждом городе Абхазии всегда царила такая же чистота, как в Новом Афоне, чтобы кругом не валялись окурки, фантики, пластиковые упаковки и т.п.

– Мы же хотим жить в чистоте, – отвечает глава Администрации, – поэтому начинать в первую очередь нужно с себя. Чистота зависит не только от мэра города, но и от всех людей, от её жителей! Мэрия, например, должна обеспечить город транспортом, достаточным количеством урн, исправными коммуникацией и ливнестоками, а жители – поддерживать чистоту: не захламлять и бросать мусор в отведенных для этого местах. Должна быть соответствующая культура.

– Как удается афонцам воспитывать в себе эту культуру?

– Наша жизнь насыщенна, – замечает Феликс Тарасович, – мы привыкли жить активно, интересно, у нас много идей и планов, связанных с любимым городом. И несмотря на то что у каждого есть и свои какие-то домашние дела – (я, например, живу в селе Звандрыпше), мы готовы заниматься благоустройством нашего города. У нас сложились такие традиции. А главное – мы всегда поддерживаем друг друга и всегда помним, что нужно любить всем сердцем то место, где живешь и работаешь. Мы радуемся каждому дню, прожитому здесь. Местные жители считают каждую улочку своим домом. Иначе не воспитаешь в себе эту культуру. Перед началом курортного сезона или же после стихийных бедствий люди выходят со своими вениками и граблями и принимают участие в уборке города. Хочется отметить, что очень многое для Нового Афона сделал и Гиви Смыр – первооткрыватель Новоафонской пещеры, патриот своей Родины и вообще человек большой души. Он перевернул сознание многих. После войны афонцам, как и всем в Абхазии, было очень тяжело: не было работы, тогда отдыхающие сюда почти не приезжали. Он сколотил коллектив единомышленников, сумевших утвердить позитивный имидж нашего города. Практически всем ребятам, которые начинали работать с ним, было по 16-18 лет. Они осуществляли свои задумки без каких-либо средств. Привели в порядок Анакопийскую гору, дорогу к гроту Симона Кананита и многое другое. Гиви Смыр был уникальным человеком. Его нам будет очень не хватать.

– Феликс Тарасович, Новый Афон – это своего рода духовная и туристическая Мекка Абхазии. Грот и храм Симона Кананита, Анакопискую гору, Новоафонский монастырь и пещеру круглый год посещают тысячи паломников и туристов. Вы их как-то отслеживаете?

– Конечно, бывает, когда сорят отдыхающие. Но чаще всего сорим мы. Турист будет искать урну. Много раз я являлся свидетелем того, как наши местные жители оставляли за собой мусор: окурки от сигарет, фантики. И большинство из них – это молодые люди. Мы им говорим, что так делать нельзя, что свой город нужно любить. Необходимо в людях, как я уже говорил, эту культуру воспитывать. И мы стараемся это делать. Конечно, в Новом Афоне не все так хорошо, как нам этого хотелось бы. Здесь проблем очень много, связанных с водоснабжением, канализацией, и все эти проблемы, насколько это возможно, мы решаем… Естественно, то, что не смогли сделать в этом году, планируем сделать в следующем.

– Если заговорили о предстоящем празднике, то как готовится город к празднованию Нового года?

– Новый год для всех людей один из любимых праздников. Порой даже мы, взрослые, радуемся его наступлению не меньше, чем дети. Для всех Новый год ассоциируется с волшебством, чудесами, и мы стараемся создать праздничное настроение у жителей города, особенно у его младших представителей. Мы понимаем всю степень своей ответственности в связи с продолжительностью новогодних праздников и многообразием мероприятий, поэтому вопросы организации тщательно прорабатываются со всеми задействованными службами. Скажу откровенно, для меня первостепенная задача – обеспечить горожанам бесперебойную подачу воды, света, тепла в праздничные дни. На это и делаем большой упор, затрачиваем больше всего сил.

«Есть ли уже утверждённый план мероприятий и что нового по сравнению с прошлым годом?» – не могли мы не спросить и об этом. Феликс Тарасович отметил, что накануне Нового года и во время зимних каникул будут организованы разнообразные театрализованные представления, которые в связи с отсутствием надлежащего ремонта в единственном в городе Доме культуры будут проходить в хорошо оборудованном и уютном актовом зале Новоафонской средней школы. В этом году Администрация приобрела главную красавицу праздника – ёлку, которая будет стоять на площади и радовать жителей и гостей города. Дети могут кружить хороводы вокруг неё, петь песни, фотографироваться. Кстати, насчет Дома культуры есть хорошие новости. Недавно поменяли кровлю здания. Со стороны руководства государства есть обещание отремонтировать его полностью, даже смета уже составлена. Администрация города надеется, что в ближайшее время, если не в этом году, то уже в будущем городские мероприятия будут проходить в отремонтированном и красивом здании Дома культуры.

Как известно, Новый Афон готов принимать туристов и в зимний период. Мы поинтересовались у мэра города, много ли туристов ожидают они на новогодние праздники и есть ли уже какие-то данные по бронированию гостиниц города на праздничные каникулы.

– В прошлом году была загруженность более чем на 60 % именно по гостиницам, – отметил Феликс Тарасович, – около 1000 номеров было занято. Это в основном те гостиницы, которые работают с туроператорами. В этом году ожидается примерно такой же процент. Сами гостиницы и дома отдыха очень ответственно готовят новогоднюю программу, приглашают аниматоров, делают всё, чтобы у их гостей было праздничное настроение и их не покинуло желание возвращаться снова и снова.

Кстати, как сказал глава Нового Афона, особенно большая загруженность у одной из главных достопримечательностей города – Новоафонской пещеры. Это связано с тем, что на праздники Новый Афон посещают так называемые однодневные экскурсанты, которые сначала отдыхают в Сочи, на Красной поляне, в Адлере и других близлежащих городах России, а потом заезжают в Абхазию.

После интересной беседы с Феликсом Даутия мы прогулялись по Новому Афону. Поднялись даже на Анакопийскую гору, попили воду из неиссякаемого колодца, рассказали нашим гостям о достопримечательностях этого уютного места. И везде, где бы мы в этот день ни были, в глаза бросались чистота и уют. В чем же все-таки секрет? Думаем, что чистота в этом городе начинается с чистоты души и любви к своему городу, к своему делу, к своей Родине. Такое отношение к Новому Афону было у Гиви Смыр. Такое же отношение к родному городу у многих его жителей. Может быть, они не говорят об этом вслух, но за них говорят их светлые и добрые дела.

Послесловие. Совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество Христово. Давайте сделаем так, чтобы всем нам, жителям Абхазии, было приятно встречать предстоящие праздники в чистой, благоустроенной стране. Ведь чистота – это не только красота, но и залог хорошего настроения, позитивных мыслей, а самое главное – здоровье.

Эсма АРДЖЕНИЯ, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум–Новый Афон–Сухум

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ