Программа Политической партии «Апсны»

Введение. Республика Абхазия – независимое, демократическое, многонациональное, открытое миру молодое государство. Строительство и укрепление абхазской государственности проходит в условиях жесточайшей конкуренции двух центров притяжения – запада и востока, в условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, включая информационное пространство.

Общий вектор. Партия «Апсны» считает стратегической задачей при складывающейся в мире и вокруг нашего государства международной обстановки обеспечить точки опоры для ускоренного роста и прорыва в развитии всех сфер жизнедеятельности государства, обеспечение повышения условий конкурентоспособности, обеспечение условий укрепления национальной безопасности Республики Абхазия. Вектор евразийской интеграции как гарантия национальной безопасности Республики Абхазия требует от нас соответствия нашего молодого государства требованиям и стандартам, принятым в ЕАЭС, что возможно лишь благодаря ускоренному развитию и модернизации системы государственного управления, экономики, системы образования и науки, техническому перевооружению сфер деятельности, улучшению инвестиционного климата, созданию инфраструктуры для инноваций, повышению производительности труда в целях обеспечения больших доходов граждан и бюджета страны.

Важнейшие принципы

Суверенитет. Партия «Апсны» видит государственный суверенитет как главнейшую часть государственного строительства. На наш взгляд, суверенитет представляет собой международную правосубъектность, способность государства проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, верховенство государственной власти на всей территории страны и независимость государства на международной арене. Партия «Апсны» не приемлет какого-либо вмешательства извне во внутренние суверенные процессы в Республике Абхазия. Республика Абхазия также самостоятельна и во внешней политике. При этом возможна координация внешнеполитических действий с РФ, диалог с другими странами на пути к международному признанию, экономическое международное сотрудничество на основе равноправия и взаимоуважения.

Территория. Партия «Апсны» считает важнейшими и приоритетными действия, направленные на укрепление и оборону всей территории Республики Абхазия в полном объеме, как неотъемлемые составляющие государственного устройства. Территория Республики Абхазия – это ограниченное пространство, в пределах которого распространяется суверенитет государства, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия. Это физическая основа власти и юридической компетенции государственных органов (включает сушу, недра, водное и воздушное пространство, континентальный шельф и др.) На территории Республики Абхазия живут граждане Республики Абхазия различных национальностей и вероисповедания.

Демографическая ситуация и население. Партия «Апсны» уделяет особое внимание формированию положительной демографической динамике в стране. Прирост народонаселения должен формироваться за счет всех этнических групп, проживающих в Республике Абхазия, но локомотивом, флагманом и доминантой в этом деле, безусловно, должен быть абхазский этнос. Единый и многонациональный народ – это социальная общность, члены которой обладают чувством общей культурной и исторической идентичности благодаря общим чертам культуры и исторического сознания. Пройдя через череду исторических испытаний и горнило войны, многонациональное население Абхазии сплотилось в единый кулак. И только единство позволит развивать республику в направлении прогресса.

Государственная власть. Партия «Апсны» выступает за сильную государственную власть, основанную на всеобщности, универсальности, общеобязательности, легитимности.

Партия «Апсны» выступает за дальнейшее строительство и укрепление независимой и демократической Республики Абхазия с президентской формой правления, с эффективной законодательной и судебной властью.

Вопрос ускоренного развития требует скорейшей модернизации системы управления государства, уход от так называемого ручного управления к выстраиванию современных, эффективных, системных методов управления. Партия считает приоритетным реформирование законодательства в данной области, что будет способствовать решению актуальных стратегических задач, стоящих перед государством и обществом.

Налоговая система. Партия «Апсны» выступает за формирование сильной и крепкой налоговой системы. Налоги – это общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее установленных размерах и в определенные сроки, необходимые для содержания органов управления, поддержания жизнедеятельности государства. Партия «Апсны» способствует формированию в общественном сознании доверительного отношения к налоговой системе и строгому и обязательному выполнению налоговых обязательств.

Верховенство права. Партия «Апсны» выступает за верховенство закона и права на территории Республики Абхазия. Право – это система общеобязательных законодательно закрепленных правил поведения, которая является одним из важнейших средств управления и начала формироваться с появлением государства. Республика Абхазия – правовое государство, и потому осуществляет правотворчество, т. е. издает законы и другие нормативные акты, адресованные всему населению.

Национальная безопасность. Партия «Апсны» видит вооруженные силы республики мобильными, оснащенными и в высшей степени боеспособными. Партия «Апсны» выступает за укрепление и модернизацию абхазской армии и сил национальной безопасности, их модернизацию, перевооружение, внедрение современных технологий, укрепление дальнейшего сотрудничества в рамках военно-политического союза с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией.

Партия «Апсны» считает, что круг вопросов национальной безопасности необходимо расширить и внести в него вопросы экономической безопасности и борьбы с коррупцией.

Экономическая безопасность должна быть в категории приоритетных, так как современные методы ведения войны включают и экономическую агрессию и входят в концепцию так называемых гибридных войн.

Также считаем, что надо отнести к вопросам национальной безопасности, и вывести на новый, высокий государственный уровень вопросы демографии абхазского народа, рождаемости, репатриации и здоровья нации, сохранения генетического фонда народа.

Экономическая политика и приоритеты. Национальная экономика должна соответствовать национальным интересам государства. Быстро меняющийся мир требует от нас быстрых и эффективных решений. Важно правильно оценить свои возможности в мировом разделении труда, занять ту нишу в мировой экономике, где уровень конкурентоспособности Республики Абхазия будет крайне высок и позволит обеспечить достойное, устойчивое и безопасное развитие нашего государства.

Безусловно, партия «Апсны» – за укрепление роли государства в качестве эффективного регулятора экономической деятельности человека, обеспечение защиты общенародных интересов и укрепление социальной политики и социальной справедливости, проведение государственной политики в области экономики, соответствующей национальным интересам, а также культуре и этикету нашего народа.

Основным приоритетом партии является создание широкого слоя общества среди сельских жителей и горожан с собственным делом, дающим доход и позволяющим достойно жить на высоком уровне в соответствии с принятыми стандартами в цивилизованном мире.

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Политическая партия «Апсны»