КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МЫ СПОСОБНЫ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

В новейшей истории Абхазии противостояние 15 декабря 2016 года останется не лучшей страницей. Впервые открыто оппозиционерами было заявлено, что они готовы применить силу, при необходимости и вооруженную, чтобы сместить нынешнюю власть и физически устранить Президента. Это подтверждают записи телефонных разговоров и выступления отдельных оппозиционеров.

Такие высказывания уже звучали ранее. Но тогда – в 1978, 1989 годах лучшие сыны и дочери Апсны в жестких обстоятельствах вели национально-освободительную борьбу с грузинскими шовинистами, которые делали все, чтобы аборигенный народ Абхазии молчал и не возмущался. Они также были готовы на крайние меры, когда нужно было отстоять свои позиции в начале 90-х годов.

Когда 14 августа 1992 года грузинские политики решили одним махом избавиться от «непокорных, малочисленных, надоевших абхазов», они пустили в ход оружие. Но не ожидали ответного удара и не предполагали, каков будет дальнейший справедливый ход истории.

Тогда мы знали, на что идем: «Отстоять свою землю, народ, независимость, свободу, перестать быть колониально зависимыми от Грузии». Мы знали, кто наш враг и что на самом деле он хочет сделать с Абхазией, абхазами и всеми, кто их поддерживал.

15 декабря с.г. мы приблизились к той черте, за которой ничего не проглядывалось, а был настоящий исторический, политический, социальный провал для нашей страны. Общество в крайнем напряжении: выберемся ли мы из него самостоятельно или вообще не выберемся.

Обратите внимание, все месяцы до 15 декабря в грузинских СМИ вообще не вспоминали Абхазию. Как всегда, они затаились и ждали, когда мы совершим непоправимую ошибку для Абхазии, такие действия, которые помогут вмешаться третьим, четвертым и прочим международным силам для наведения порядка в этом, по их понятиям, «братском», но надоевшем автономном образовании.

Нас сохранило от неверного шага предчувствие, идущее от сердца. В какой-то миг мы осознали, что в борьбе друг с другом не будет победителей и побежденных.

Большую роль в переговорах сыграли Администрация Президента, Парламент, Общественная палата, депутаты, все общественные и политические партии, главы администраций городов и районов республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. С их стороны была применена не сухая, жесткая, раздражающая риторика, а истинно народная дипломатия, построенная на простых, доходчивых словах и объяснениях.

И один народ, даже с разными взглядами, этот призыв все-таки услышал. Оппозиция приняла правильное решение не претворять в жизнь опасную для всех и для них в том числе формулировку: «Идти во власть с применением всех средств».

15 декабря показало: у каждого нашего гражданина в крови есть один главный определяющий ген, который помогает нам выстаивать в тяжелые времена, – Абхазия у нас одна.

В данной ситуации не пролилась кровь, не проиграл никто, что очень огорчило наших недругов и тех, кто хотел стравить абхазов между собой. Для многих из них рухнули грандиозные планы нового обустройства Республики Абхазия «под себя».

Не поддающаяся пониманию логика, необъяснимый феномен народа Абхазии, сумели в очередной раз остановить стороны у черты, за которой он уловил зияющую пустоту, ведущую в никуда.

Президент Р.Хаджимба, несмотря на то, что обладал мощным ресурсом различных структур для разрешения декабрьского кризиса, применил самые простые, традиционные, проверенные временем методы – слушать, говорить, предлагать, отказывать, работать искренне на народ и страну. Впрочем, делает он это открыто, как в свое время Н.Лакоба, В.Ардзинба, С.Багапш.

Высказывания нашего мирового гиганта-мыслителя Фазиля Искандера о человеческой чрезмерной политизированности, дает широкое поле для размышления.

«...Политики – игроки в кости. Народ с азартом следит за ними. Иногда часть народа соединяет свои надежды с одним игроком, а другая часть народа соединяет свои надежды с другим игроком. Иногда весь народ соединяет свои надежды только с одним игроком. Но это не меняет сути дела.

Если игрок, с которым народ соединяет свои надежды, проигрывает, он, обернувшись в сторону народа, разводит руками. Он хочет сказать: мол, мне не повезло. Если бы мне повезло, вы бы стали жить лучше.

Если же он выигрывает, к нему немедленно подсаживается другой игрок вместо выбывшего, и он опять разводит руками: мол, придётся продолжать до нового выигрыша. И так до бесконечности.

Народ, потерявший терпение в ожидании окончательного выигрыша, может в ярости растерзать обоих игроков. Но это ничего не меняет. Следующие игроки, которых сам же он сажает играть, повторяют то же самое.

Чем больший интерес к политике проявляет народ, тем глубже он развращается, ибо, вместо того чтобы созидать своими силами, он чего-то ждёт от политиков».

(Из произведения Фазиля Искандера «Рукопись, найденная в пещере»)

Юрий КУРАСКУА

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА