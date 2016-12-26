ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ СМЕТУ НАЦБАНКА И ОПРЕДЕЛИЛИ ЧЛЕНОВ ЦИК

В соответствии с достигнутой 15 декабря договоренностью между властью и оппозицией на заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА 20 декабря были избраны (по единому общему списку, открытым голосованием) четыре члена Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, список которых был представлен Блоком оппозиционных сил. Это Пачалия Астамур Руфетович, Герия Роман Шотович, Квеквескири Вячеслав Евгеньевич, Агрба Гудиса Эдуардович.

Затем Беслан Барателия, председатель Национального банка Республики Абхазия, представил парламентариям Смету расходов на содержание Нацбанка на 2017 год. Она равняется 509 820 тысячам рублей. Основные расходы таковы: 300 000 тыс. руб. – на формирование провизии (резервы на возможные потери по ссудам), 15 000 тыс. руб. – на операции с инвалютой, 73 920 тыс. руб. – на содержание служащих Банка, 20 тыс. руб. – на производство и доставку монет и т.д. Депутаты утвердили Смету Нацбанка, приняв соответствующее Постановление.

Беслан Барателия на заседании сессии представил еще два вопроса, касающиеся банковской системы. Это – «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год» и «Об аудиторе Национального банка Республики Абхазия по проведению внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия».

В 2017 году Банк Абхазии будет по-прежнему управлять ликвидностью банковского сектора с помощью системы инструментов денежно-кредитной политики, сказал Б.Барателия. Банк продолжит взаимодействие с Управлением казначейства Минфина РА для координации усилий по дальнейшему внедрению казначейской системы, оптимизации управления остатками бюджетных средств на счетах в Банке Абхазии и для влияния бюджетных потоков на реализацию денежно-кредитной политики. В целях стимулирования отдельных сегментов кредитного рынка Банк продолжит использовать специальные инструменты рефинансирования. Банк также продолжит программу микрокредитования граждан – держателей карт «Апра» и увеличит объемы кредитных ресурсов на эти цели до 300 млн руб. Запланирована и реализация госпрограмм кредитования (при условии выделения правительством финансовых средств) ключевых и наиболее перспективных отраслей экономики РА в соответствии со стратегией социально-экономического развития на 2017 год.

Что касается аудита Нацбанка РА, то при обсуждении этого вопроса на заседании сессии подчеркивалось, что раньше одна и та же приглашенная аудиторская фирма проводила внешний аудит Банка, и это не удовлетворяло парламентариев. Но и сейчас высказывалось мнение, что собственные аудиторы тоже должны хоть раз провести аудит, на что Спикер Парламента В.Бганба сказал: «Всё в наших руках». Это, надо полагать, означает: своих аудиторов в будущем возможно найти. А пока Парламент постановил, в соответствии со статьей 94 Закона РА «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», определить аудитором Нацбанка российскую аудиторскую фирму АКГ «Интерком-аудит».

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На следующий день, 21 декабря, депутаты Парламента избрали, также открытым голосованием, еще четырёх членов Центральной избирательной комиссии. Это Ходжикян Ануш Арутюновна, Ченгелия Александр Ильич, Романенко Алексей Алексеевич, Брандзия Алиас Лаврентьевич. Накануне перед этим были определены семь членов ЦИК, назначенные Указом Президента РА. Таким образом ЦИК РА сформирован, и он может приступить к работе по подготовке выборов депутатов в Народное Собрание – Парламент РА, которые назначены на 12 марта.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА