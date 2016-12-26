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26.12.2016
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА
Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил народного поэта Абхазии Виталия Джотовича Амаршан орденом «Ахьдз-Апша» II степени за плодотворную творческую работу и большие заслуги в развитии национальной литературы.
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О назначении членов ЦИК РА
Указом Президента РА членами Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия стали: Гиви Георгиевич Габния, Тамаз Юриевич Гогия, Отар Владимирович Елерджия, Елена Макбетовна Лабахуа, Руслан Рауфович Пантия, Аида Селимовна Хонелия, Дмитрий Михайлович Шамба.
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия