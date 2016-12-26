УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил народного поэта Абхазии Виталия Джотовича Амаршан орденом «Ахьдз-Апша» II степени за плодотворную творческую работу и большие заслуги в развитии национальной литературы.

***

О назначении членов ЦИК РА

Указом Президента РА членами Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия стали: Гиви Георгиевич Габния, Тамаз Юриевич Гогия, Отар Владимирович Елерджия, Елена Макбетовна Лабахуа, Руслан Рауфович Пантия, Аида Селимовна Хонелия, Дмитрий Михайлович Шамба.

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия