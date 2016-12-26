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26.12.2016
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПО СЛУЧАЮ ГИБЕЛИ ПОСЛА РФ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В телеграмме соболезнования говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования по случаю гибели Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.
Убийство дипломата является нарушением всех общепринятых норм цивилизованного общества и тягчайшим преступлением. Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт.
В этот трудный час мы выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью выдающегося дипломата и большого патриота своей страны. Скорбим вместе с родными и близкими Андрея Геннадьевича».
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА