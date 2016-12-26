ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПО СЛУЧАЮ ГИБЕЛИ ПОСЛА РФ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В телеграмме соболезнования говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования по случаю гибели Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.

Убийство дипломата является нарушением всех общепринятых норм цивилизованного общества и тягчайшим преступлением. Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический акт.

В этот трудный час мы выражаем глубокое сожаление в связи с гибелью выдающегося дипломата и большого патриота своей страны. Скорбим вместе с родными и близкими Андрея Геннадьевича».

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА