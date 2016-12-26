Вице-президент Абхазии Виталий Габния, Премьер-министр Беслан Барциц, руководители министерств и ведомств выразили соболезнования Послу России в Абхазии Семену Григорьеву в связи с убийством Посла России в Турции Андрея Карлова

Виталий Габния от лица руководства Абхазии выразил Правительству и народу Российской Федерации соболезнования, а также подтвердили солидарность в борьбе с общей бедой – терроризмом: «Мы сами на протяжении последних 23 лет часто сталкивались с аналогичными проблемами. Мы живем в неспокойном мире и должны в этой связи делать правильные выводы».

Посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что «Андрей Карлов был связан с Абхазией. Он – известная личность в российской дипломатии. Возглавляя консульский департамент, Карлов в свое время многое делал для паспортизации жителей Абхазии и для реализации такой непростой акции, как переезд большой группы репатриантов абхазского происхождения из Сирийской Арабской Республики в Абхазию».

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс