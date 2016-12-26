Послу Российской Федерации в Республике Абхазия С. Григорьеву

Уважаемый Семен Вячеславович! Страшное и подлое убийство произошло в столице Турции 19 декабря с.г. Убит Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Карлов. Трудно подобрать слова, чтобы описать этот бесчеловечный террористический акт.

От имени нашей организации выражаем поддержку и глубокое сочувствие родным и близким Андрея Геннадьевича и всему российскому народу. Скорбим вместе с вами.

Молодежная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия»

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Молодежная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия»