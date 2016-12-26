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26.12.2016
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Молодежная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия»
Послу Российской Федерации в Республике Абхазия С. ГригорьевуУважаемый Семен Вячеславович! Страшное и подлое убийство произошло в столице Турции 19 декабря с.г. Убит Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Карлов. Трудно подобрать слова, чтобы описать этот бесчеловечный террористический акт.
От имени нашей организации выражаем поддержку и глубокое сочувствие родным и близким Андрея Геннадьевича и всему российскому народу. Скорбим вместе с вами.
Молодежная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия»
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Молодежная организация Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия»