Политсовет Народной партии Абхазии

Выражает соболезнование высшему руководству братской России, главе Российского МИДа, Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в РА С.В.Григорьеву, всему народу Российской Федерации и семье злодейски убитого выдающегося дипломата, служившего образцом дипломатического искусства, доброй, светлой и открытой личности, с большим пониманием, сочувствием и тактом относившегося к проблемам и сокровенным чаяниям абхазского народа,

КАРЛОВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

и выражает уверенность в том, что справедливое и суровое возмездие в самое скорое время настигнет все тёмные силы, стоящие за этим тяжким и на редкость кощунственным преступлением, а равно силы и лица, прямо или косвенно способствовавшие осуществлению теракта. От заслуженной кары и ответственности никто не уйдёт.

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии