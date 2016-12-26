Международный фонд «Апсны»

Мы потрясены жестоким, хладнокровным убийством Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова. Такое зверство не должно остаться безнаказанным, а те, кто управлял рукой убийцы, должны понести наказание.

Совершенно очевидно, что профессионализм и самоотверженность Посла России в Турции, делавшего все для восстановления российско-турецких отношений, стали препятствием на пути сил, заинтересованных в конфронтации обоих государств, которые совсем недавно преодолели глубокий кризис во взаимоотношениях.

Мы уверены, что совместными усилиями Россия и Турция смогут выявить всех участников и заказчиков убийства, а трагедия еще больше сблизит два народа.

Мы выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Геннадьевича.

Международный фонд «Апсны»

Номер: 136Выпуск: 3459Рубрика: политикаАвтор: Международный фонд «Апсны»