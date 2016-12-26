Главная
Международный фонд «Апсны»
Мы потрясены жестоким, хладнокровным убийством Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова. Такое зверство не должно остаться безнаказанным, а те, кто управлял рукой убийцы, должны понести наказание.
Совершенно очевидно, что профессионализм и самоотверженность Посла России в Турции, делавшего все для восстановления российско-турецких отношений, стали препятствием на пути сил, заинтересованных в конфронтации обоих государств, которые совсем недавно преодолели глубокий кризис во взаимоотношениях.
Мы уверены, что совместными усилиями Россия и Турция смогут выявить всех участников и заказчиков убийства, а трагедия еще больше сблизит два народа.
Мы выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Геннадьевича.
Международный фонд «Апсны»
Номер: 136
Выпуск: 3459
Рубрика: политика
Автор: Международный фонд «Апсны»