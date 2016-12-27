ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

ПРИЧИНА БОГА

Когда сквозь звездный мир, натужась,

Мы прорываемся подчас,

Пространственный и честный ужас,

Как в детстве, настигает нас.

Куда втекает эта млечность?

Что за созвездием Стрельца?

Где бесконечности конечность?

Что за конечностью конца?

Но беспредельные просторы

Рождают беспредельный страх.

И, как слепец рукой опоры,

Опоры ищем в небесах.

Тогда душевное здоровье

Всевышний возвращает нам.

Вселенная – его гнездовье,

В огнях далеких мощный храм!

И бездна не грозит, ощерясь,

И нам не страшно ничего.

Он так велик, что даже ересь

Живет под куполом его.

Дом Бога высится над нами,

Мы в краткой радости земной

Защищены его стенами

От бесконечности дурной.

ЕЖЕВИКА

С урочищем зеленым споря,

Сквозь заросли, сквозь бурелом,

Река выбрасывалась в море,

Рыча, летела напролом.

А над рекою камень дикий,

Но даже камень не был пуст.

В него вцепился ежевики

Расплющенный зеленый куст.

Почти окованный камнями,

Он молча не признал оков,

Своими тонкими корнями

Прожилья камня пропоров.

…Не без опаски, осторожно

Я ветку тонкую загнул

И гроздья ягоды дорожной

Тихонько на ладонь стряхнул.

На солнце ягоды горели,

Голубоватые с боков,

Они лоснились и чернели,

Как лак на панцире жуков.

…Ты человек. Но поживи-ка! И выживи. И много дней

Живи, как эта ежевика,

Жизнь выжимая из камней!

Фазиль ИСКАНДЕР

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.