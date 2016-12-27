АДГУР ХАРАЗИЯ: «ДЛЯ КАЖДОГО АБХАЗА СУЩЕСТВУЕТ ГРАНЬ, ЗА КОТОРУЮ ОН НЕ ПЕРЕСТУПИТ»

Актуальное интервью, или Эпилог к декабрьским событиям

Политика в силу самой своей природы предполагает различие мнений, позиций и интересов ее субъектов. Это обстоятельство порождает проблему взаимоотношений между силами, находящимися у власти, и теми, кто стремится овладеть властью – оппозицией. Но её наличие ещё не гарантирует позитивных изменений в жизни граждан и государств. Об этом свидетельствует и опыт цветных и цветочных революций. Однако в демократических политических системах существует возможность конструктивного взаимодействия политических сил. Все привыкли считать, что роль оппозиции – противостоять власти, но на самом деле ее роль в корне другая: всячески способствовать улучшению жизни населения, улучшать экономическое состояние государства и сообща с властью принимать правильные и выгодные решения для блага страны. Именно к такому выводу пришли политические силы Абхазии в ходе последнего кризиса между властью и оппозицией. Было принято мудрое решение для выхода из политического кризиса – объединение сил всех политических организаций с вектором улучшения экономики государства и его общее процветание, независимо от субъективных взглядов каждой из них. Об этом корреспондент «РА» беседует с мэром столицы Адгуром Харазия.

– Адгур Рафетович, Вы являетесь не только ветераном войны, но и активным участником национально-освободительного движения в Абхазии. Думаю, Ваш политический опыт позволяет Вам дать объективную оценку кризисной ситуации, в которой оказалась страна накануне новогодних и рождественских праздников.

– В этой сложной для нашего государства ситуации Президент Рауль Хаджимба принял правильное, но очень сложное для него решение. Сложное потому, что он был вынужден считаться с мнением своего окружения. Ведь его решение влияет и на слаженную работу его команды. Однако мудрость такого политического компромисса преодолела все преграды и баррикады на своём пути и спасла народ Абхазии от непростительного противостояния, которое могло привести к исчезновению нашей государственности. Можно ли было предотвратить эту ситуацию? Да. Просто в наших людях живёт не чувство разума, а чувство мести, которое часто подводило наш народ. Это было и во времена махаджирства, и во время междоусобной войны между абхазскими князьями. После убийства князя Келешбея, который имел сильную армию и флот и мог объединить народ Абхазии, начались распри. Эти печальные страницы истории должны служить нам уроком. Поэтому любой президент с первого дня вступления в должность должен находить общий язык с оппозицией. Я, наверное, единственный человек из окружения Рауля Джумковича, который с самого начала говорил, что надо идти на компромисс. И он также оказался в единственном числе среди тех, кто поддержал моё предложение. Это было до событий, которые имели место 15 декабря. Нельзя было ставить Президента страны в жёсткие рамки, он должен был знать, что мы отнесёмся с пониманием к его решению. Я уверен, что все условия договорённости с оппозицией руководитель нашего государства выполнит, и считаю, что это будет правильным политическим ходом. Слабого тоже надо уважать. Оппозиционный сход показал свою слабость, но сила власти заключается в уважении и слабого оппонента. Надо отдать должное и лидеру оппозиционного блока Аслану Бжания. Он был единственным из переговорщиков, благодаря которому было принято компромиссное решение. Он смог предотвратить столкновение своих сторонников с людьми, которые защищали институт власти. Кроме того, я считаю, что столкновение было маловероятным фактом, так как лидеры Блока оппозиционных сил, ветераны партии «Амцахара» сделали всё, чтобы остановить противоборство. Многие их сторонники даже не пришли на митинг, чтобы не нагнетать обстановку.

– А почему в мае 2014 года не нашлись люди, способные защитить институт власти?

– Тогда экс-президент не получил поддержку из-за своих неправильных политических действий в деле паспортизации жителей Гала. Жители этого района, честно говоря, ведут себя странно: в школах дети обучаются по грузинским учебникам, поют грузинские гимны, затем получают высшее образование в Тбилиси. Кроме того, галцы активно помогали партизанам. И при всём этом им выдали абхазские паспорта, которые развозили в багажниках автомашин по всему району. Такие ошибки не прощают. Именно этим были возмущены не только противники, но и сторонники экс-президента. И, несмотря на это, в мае никто не вошёл в здание президентской Администрации, пока он был там. Его тоже защищали. Наш Президент Рауль Хаджимба не замешан в коррупционных схемах, не залез в карман государству. Ему предъявить нечего. И нашему народу хватило мудрости в экстремальной ситуации сдержать накал страстей и разрядить противостояние.

– Не за горами выборы депутатов в Парламент страны. Не превратятся ли они в очередное противостояние?

– 15 декабря Президент Абхазии показал нам по какому пути дальше идти. Этот путь – право на мирное созидание в стране. Это право должно жить в сознании каждого нашего гражданина. В Парламент нужно идти тем людям, которые будут созидать, а не драться за личные интересы. Времени мало, но надо ещё и учесть тот факт, что люди могут просто не прийти на выборы. Народ устал. Это продемонстрировали недавние выборы в двух округах, которые не состоялись из-за неявки избирателей. Люди разочарованы, они ни в кого не верят. В предстоящих выборах будет участвовать много политических партий, будет ажиотаж, будет брошен и финансовый ресурс, но, по-моему, люди голосовать не придут. Выборы будут проходить в сложных условиях. Сегодня у нас две крупные партии, которые будут участвовать в выборах – ФНЕА и «Амцахара». Серьёзные заявки будут и у молодой партии «Айнар», у которой в будущем будет наблюдаться политический подъём.

– А какие перспективы у партии «Единая Абхазия»? Как она повела себя во время декабрьского противостояния?

– Сложный вопрос. Лидера этой партии, Сергея Шамба, последнее время критикуют и властные структуры, и оппозиционные силы. Он оказался в трудной ситуации. Но я уверен, что он искренне желал примирения. Давать оценку его действиям я не могу. Но знаю, что все его предложения принимались в штыки у всех сторон. Как я уже сказал выше, противостояние было устранено политической волей нашего Президента, решение которого многим его сторонникам не понравилось. Но он проявил мужество и характер. Так же можно оценить и действия лидера оппозиционных сил Аслана Бжания, который вопреки недовольству многих своих сторонников настоял на мирном решении вопроса. Много усилий приложил к этому и бывший наш сотрудник, ныне лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния. Он оказался миролюбивым человеком, любящим свою страну. Восторжествовал здравый смысл у обеих сторон. И самое главное, что только при личной встрече лидеров был найден компромисс. Но на этом нельзя останавливаться, надо вести диалог, не теряя времени. Это будет на благо всей нашей страны.

– Адгур Рафетович, можно сказать, что сейчас положено начало искоренению таких понятий, как «хаджимбист» и «багапшист»?

– Да, начало положено, но всё зависит от нас, как мы дальше будем себя вести. Мне было приятно видеть, как в декабрьском кризисе вели себя ветераны войны. Они проявили мужество и на войне, и сегодня, когда вели переговоры. Они и до митинга уговаривали людей, особенно молодёжь, которая была привлечена к противостоянию. Тот, кто прошёл войну, понимает, к чему может привести столкновение сторон. За один день искоренить эти понятия невозможно, но путь к этому определён.

– Вы два года возглавляете мэрию столицы. Что сделано за это время?

– На этом месте побывало много людей, но ни о ком ещё я не слышал положительного отзыва. Я буду рад, если составлю исключение в этом списке после своего ухода. Я продолжаю дело моих предшественников. Стараюсь делать всё, что могу. Сегодня горожан волнует частое отключение электричества и воды. В городе работают три насосные станции. Одна полностью была отремонтирована в бытность экс-мэра, при мне была восстановлена вторая станция, третья, кяласурская станция, нуждается в ремонте, но она в рабочем состоянии. Там заменили двигатель. В центре города были заменены водопроводные и канализационные трубы. Сразу заасфальтировали дороги. Во время этих работ мы также были вынуждены отключать подачу воды. Так что с водой в городе проблем нет, главное, чтобы не отключали электроэнергию. Наша Ингурская гидроэлектростанция, насколько мне известно, заилена на 80 процентов. К лету будущего года её работа будет остановлена для проведения капитального ремонта. Электроэнергию Абхазия будет получать из России, которая в год будет обходиться республике в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Этим летом два месяца мы получали электроэнергию из России и заплатили 200 миллионов рублей. Государство на себя возьмёт оплату, чтобы облегчить и так нелёгкую жизнь населения. С электроснабжением будут перебои этой зимой. В этом году на сэкономленные деньги городского бюджета мы смогли накрыть новую кровлю на все корпуса детсада «Апра» на Маяцком повороте, поменяли крышу средней школы №15 в Новом районе, сейчас заказали 270 окон для школы №10 на 4.700 тысяч рублей. Кроме того, закупили новое оборудование для глазной больницы, которое должны завезти в ближайшее время, проводим также там работы по замене канализационной системы.

– Адгур Рафетович, будут ли повышены цены в новом году на услуги – свет, воду, вывоз мусора, газ и прочие коммунальные услуги?

– Нет. В преддверии Нового года могу обрадовать наших граждан этой новостью. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в республике, цены останутся прежними.

– Наши горожане интересуются, почему до сих пор на нашей центральной улице не перекрыто движение машин. Ведь её вроде должны были превратить в сухумский Арбат.

– Чтобы перекрыть движение, одного моего указа мало. Для его выполнения необходимо активизировать работу милиции. Однако в последнее время сотрудники органов внутренних дел не справляются с разгулом преступности. Им не подчиняются люди, преступившие закон. Вседозволенность и безнаказанность привели к деморализации милиции. Может, сейчас милиция почувствует поддержку власти, оправится и начнёт работать по-новому. Приведу такой пример. Поставил человек торговую будку на набережной Махаджиров напротив ресторана «Нартаа» незаконно, без документов. Я направил туда начальника милиции с нарядом. Хозяин будки, молодой парень, обругал их и выгнал. А что будет, если мы перекроем проспект, где множество магазинов и организаций? Это всё происходило в бытность министра Леонида Дзяпшба. Я ему сказал, что не дам согласия на назначение начальника городской милиции, который с будкой не может справиться. Министр при мне позвонил ему и приказал убрать эту будку. Но тот не смог. Иногда мне приходится самому ездить по объектам, решать вопросы и находить выход из безвыходных ситуаций.

– В этом Вам помогает, наверно, Ваш авторитет? Значит, и милицией должны руководить авторитетные сотрудники?

– Конечно, я согласен с таким доводом. Например, во многих странах начальника милиции избирают путём голосования, как и мэра города. Это говорит о том, что начальник милиции – это, прежде всего, политик. Он призван не только заключать людей под стражу, но и регулировать все конфликты в городе. Мы сами виноваты во многих наших бедах. Объясню свою мысль. Кто руководит оппозицией? Бывшие чиновники. А в драках на митингах и захватах участвуют молодые ребята, которые дерутся не за посты в правительстве, их на должности не назначат. Так что же ими движет? Идея? Всё это надо изучать, анализировать. Работать надо с молодёжью, а не посылать их на баррикады. Нужно не только получать высшее образование, но и применять его правильно. К этому надо стремиться. Многими людьми движет месть, но есть люди, которые борются за справедливость. Они считают, что в том, что нет её, виноват только Президент. Естественно, надо считаться и с обострённым чувством справедливости, и с менталитетом нашего народа. Европейские страны, которые своё законодательство построили на своих традициях, превратились в развитые государства. Законы нужно подстраивать под свой менталитет. Никаким законом абхаза не изменишь. Да и зачем его менять? Есть много хороших абхазских традиций, которые не совместимы с европейским законодательством. Но они наши, мы так живём. Я не имею в виду, что надо узаконить кровную месть, но есть многое другое, через что абхаз переступить не может. События 2004, 2014 и 2016 годов показали, что для каждого абхаза существует грань, за которую он не переступит. Внутри каждого из нас есть стержень – любовь и уважение друг к другу. Давайте в каждом из нас находить только хорошее. У нас хорошая молодёжь. Не надо её воспитывать в ненависти друг к другу. Ведь она должна строить государство, в ней – наше будущее.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым годом и желаю добра и мира, удачи и радости. Любите друг друга, и всё у нас получится.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ