Она была Учителем

В память о Вере Тарба-Гулиа

42 года – это стаж учительской жизни. И 31 из них – директором школы. Такой вот путь прошла Вера Константиновна Тарба. И для нее он был разный: полный открытий и трудностей, наполненный ликованием и гордостью за своих воспитанников, а порой не дающий заснуть, требующий полной самоотдачи и заставляющий не отставать от времени, всегда быть ровесницей своих учеников… Непростой путь, но неизменно любимый, никогда не вызвавший сомнения в правильности его избрания. И это потому, что она – Учитель. А еще она всегда помнила все дни своего большого школьного пути: радости первосентябрьского утра, волнение в день последнего звонка, эпизоды уроков, крайне необходимую напористость директорства, имена учеников и коллег, их судьбы.

Чаще других событий она вспоминала, как в 1953 году в результате активной, самоотверженной национально-освободительной борьбы абхазского народа за свои права были восстановлены абхазские школы и обучение на абхазском языке. Абхазские школы были закрыты в сороковых годах как следствие политики грузинского шовинизма, стремившегося задавить все абхазское. Веру Тарба-Гулиа тогда практически «бросили на тяжелый участок» – восстанавливать абхазскую школу. Ее назначили директором первой из воссозданных в Сухуме абхазских школ – на базе школы №3. И сразу вырисовались непростые проблемы: не хватало преподавателей абхазского языка и литературы, учителей начальных классов, не было необходимой учебной литературы и пособий на абхазском языке. Дети-абхазцы были разбросаны по разным грузинским школам, где их заставили учиться, кое-кто из них правдами и неправдами попал в русские школы, где им запрещали учиться, а некоторые ребята не смогли учиться в грузинских школах и вообще не получали образования. Всех их надо было найти. Многие спасовали бы перед такими трудностями, но только не Вера Константиновна. Со свойственной ей активностью, энергичностью она взялась за дело. Собрала профессиональный и работоспособный коллектив учителей. В грузинских и русских школах отбирала детей-абхазцев и переводила их в абхазскую школу. Ей удалось «выбить» средства на ремонтные работы в классах, на приобретение самого необходимого оборудования, по возможности обеспечить учебниками на абхазском языке. Практически с нуля абхазская школа в столице снова начала работать. В обществе восстановление абхазских школ приветствовалось как большая победа абхазского народа за свои национальные права, за укрепление самобытности.

Позже абхазскую школу перевели в ее прежнее помещение – в нынешнюю 10-ю абхазскую среднюю школу имени Н.А. Лакоба, а Вера Константиновна осталась директором 3-й средней школы (сегодня эта школа носит имя видного ученого, общественного и политического деятеля Абхазии Ю.Н. Воронова) и проработала в ней еще 21 год.

В биографии Веры Тарба – интересные странички. Самим своим появлением на свет – 31 декабря 1916 года – она уже сделала своей семье замечательный новогодний подарок. В 16 лет (!), окончив в 1932 году Сухумский педагогический техникум, стала учительницей начальных классов в средней школе родного села Дурипша. Новшеством среди учительниц – девушек-абхазок – тогда, в середине тридцатых годов, многие назвали решение Веры Тарба избрать профессию преподавателя химии – девушка окончила факультет естествознания Сухумского педагогического института и продолжила работу в Дурипшской средней школе преподавателем химии и биологии. Там же организовала кружки по этим предметам и руководила ими. А когда Вере исполнилось 25, ей доверили руководство ее родной Дурипшской школой. Это был период Великой Отечественной войны – время непростое, тяжелое и для Абхазии. Вера Константиновна не ограничилась обязанностями директора и преподавателя, в школе были созданы ученические и преподавательские трудовые отряды, которые участвовали в колхозных сельхозработах, чтобы оказать реальную помощь бойцам фронта.

Ее неравнодушной, ищущей натуре даже при такой нагрузке хотелось еще большего. И она нашла приложение своей энергичности – активно занималась общественной работой – ее избрали секретарем комсомольской организации школы, она выполняла различные поручения руководителей органов народного образования района и республики.

Год 1947-й в жизнь Веры внес радикальные и красивые изменения – она обрела верного спутника жизни, соединила свою судьбу с судьбой Ризабея Кичевича Гулиа, к этому времени уже достаточно известного в Абхазии партийного работника и хозяйственного руководителя, и переехала жить в Сухум. И в столице она не изменила своему призванию, любимой профессии – продолжила свою жизнь в школе.

Семья Веры Тарба и Ризабея Гулиа была не просто образцом любви и уважения друг к другу, благородного хранения семейных традиций, одновременно трепетного, нежного и строгого отношения к сыну и многим племянникам, которых они воспитали достойными и уважаемыми гражданами. Они, а в семейной жизни это очень важно, были единомышленниками, помощниками друг другу при решении многих вопросов и проблем, не всегда простых во времена нахождения Абхазии в статусе автономной республики Грузии. Оба занимали ответственные служебные посты, им многое доверялось, многое с них и спрашивалось. Ризабей Кичевич избирался депутатом Верховного Совета Абхазии, Сухумского и Гагрского городских и Сухумского районного советов народных депутатов, членом Сухумского и Гагрского горкомов компартии, ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии». Вера Константиновна много лет являлась членом Абхазского областного и Сухумского городского комитетов коммунистической партии, депутатом Сухумского городского Совета, награждена многими трудовыми медалями, она – заслуженный учитель школы Абхазии. Такая вот была семья Тарба-Гулиа, о которой и сегодня вспоминают те, кто был с нею знаком и находил полезные для себя примеры ее жизни. Но первые хранители и продолжатели традиций этой семьи, конечно же, дети, внуки.

Вера Константиновна, уже находясь на пенсии, любила перебирать школьные фотографии разных лет, вспоминать судьбы своих учеников, которых у нее за неполных полвека трудно и подсчитать, сколько было. Но она помнила всех и гордилась ими – учеными, политическими деятелями, педагогами, сельхозработниками, деятелями культуры, спортсменами. Со многими переписывалась, перезванивалась, интересовалась работой, семьей, детьми, внуками. И бывшие ученики навещали ее, поздравляли с днем рождения, с праздниками, с близкими и понятными им одним памятными школьными датами. Некоторые частенько повторяли: «Если бы не вы, Вера Константиновна, сидеть бы мне в тюрьме». Другие любили с гордостью процитировать ее: «У меня никогда не было плохих учеников. А если с кем-то было что-то не так, то это недоработка наша – школы и семьи».

…Веры Константиновны Тарба-Гулиа не стало в январе 1997 года. День похорон был холодным, лежал снег, но попрощаться с ней пришли многие ее ученики, искренне переживавшие потерю того, кто была для них Учителем.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА