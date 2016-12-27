ФОТОВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНАЯ АБХАЗИЯ»

Президент Абхазии Р.Хаджимба, вице-президент В.Габния, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА С.Григорьев посетили фотовыставку В.Попова «Православная Абхазия», открывшуюся в помещении Сухумского духового училища при Сухумском кафедральном соборе.

Обращаясь к гостям фотовыставки, Р.Хаджимба подчеркнул: «Не сомневаюсь, что мы будем жить в мире и добре. Несомненно, это нужно нашему обществу. И сегодняшнее мероприятие – показатель того, что у нас есть историческая память, и эта память должна двигать нас вперед, в будущее. Не только словом нужно доказывать свое отношение к Богу, но и делом».

По словам Владимира Попова, «фотографии показывают разные моменты церковной жизни Абхазии. В этом году исполнилось 20 лет фотоагентству «Абхазпресс-АРТ». Решение о создании организации было принято Владиславом Ардзинба».

Мероприятие организовано Абхазской православной церковью, Фондом Святителя Иоанна Златоуста и ИА «Абхаз-пресс-АРТ».

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс