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ФОТОВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНАЯ АБХАЗИЯ»
Президент Абхазии Р.Хаджимба, вице-президент В.Габния, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА С.Григорьев посетили фотовыставку В.Попова «Православная Абхазия», открывшуюся в помещении Сухумского духового училища при Сухумском кафедральном соборе.
Обращаясь к гостям фотовыставки, Р.Хаджимба подчеркнул: «Не сомневаюсь, что мы будем жить в мире и добре. Несомненно, это нужно нашему обществу. И сегодняшнее мероприятие – показатель того, что у нас есть историческая память, и эта память должна двигать нас вперед, в будущее. Не только словом нужно доказывать свое отношение к Богу, но и делом».
По словам Владимира Попова, «фотографии показывают разные моменты церковной жизни Абхазии. В этом году исполнилось 20 лет фотоагентству «Абхазпресс-АРТ». Решение о создании организации было принято Владиславом Ардзинба».
Мероприятие организовано Абхазской православной церковью, Фондом Святителя Иоанна Златоуста и ИА «Абхаз-пресс-АРТ».
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс