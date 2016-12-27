НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты РА состоялся круглый стол, на котором представители заинтересованных государственных и частных структур обсудили проблемы зимне-весеннего туристического сезона в Абхазии. По словам заместителя министра по курортам и туризму Астамыра Ахба, в праздничный период в Абхазию на отдых приедут более трех тысяч туристов. «Задача всех отельеров и туроператоров – наладить работу в тандеме, создавая площадки для обсуждения проблем, связанных с готовностью туробъектов к зимне-весеннему сезону, – сказал он. – Если мы не справимся с задачей, нам придется заново завоевывать доверие туристов».

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс