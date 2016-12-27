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27.12.2016
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ
В конференц-зале Торгово-промышленной палаты РА состоялся круглый стол, на котором представители заинтересованных государственных и частных структур обсудили проблемы зимне-весеннего туристического сезона в Абхазии. По словам заместителя министра по курортам и туризму Астамыра Ахба, в праздничный период в Абхазию на отдых приедут более трех тысяч туристов. «Задача всех отельеров и туроператоров – наладить работу в тандеме, создавая площадки для обсуждения проблем, связанных с готовностью туробъектов к зимне-весеннему сезону, – сказал он. – Если мы не справимся с задачей, нам придется заново завоевывать доверие туристов».
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс