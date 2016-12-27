ДВИЖЕНИЮ «МАТЕРИ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 23 ГОДА

Выступая на торжественном мероприятии, глава государства Рауль Хаджимба отметил, что в опасные для страны времена матери поднимали боевой дух защитников Родины, проводили акции против действий грузинских захватчиков. «Вы сыграли важную роль в достижении Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Матери, потерявшие своих сыновей, перенесли глубокое горе, и их единственное утешение – это свобода Абхазии. Она стала возможной благодаря бесстрашию и самопожертвованию героев, которых вы воспитали», – подчеркнул Президент.

Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба отметила, что отсчет зарождения организации ведется с мартовского наступления: «Именно тогда мы поняли, что значит слово матери. Где бы ни были абхазские женщины, они работали для фронта, для победы».

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс