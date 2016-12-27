КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»

глубоко скорбит по поводу трагической гибели в разбившемся 25 декабря 2016 года самолете наших коллег – журналистов, операторов, звукорежиссеров российских телевизионных каналов – Первого, НТВ, «Звезда», всех пассажиров Ту-154, среди которых – исполнители академического военного ансамбля России, знаменитая доктор Лиза, военнослужащие, команда летчиков.

Это невосполнимая утрата. Это общее горе для всех граждан России, где бы они ни проживали. Оно пришло и в Абхазию. Его очень тяжело пережить. Пусть будет рядом добрая братская поддержка. Наши искренние соболезнования коллегам, всем россиянам.

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: обществоАвтор: КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»