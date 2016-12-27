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27.12.2016
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: общество
Автор: КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»
глубоко скорбит по поводу трагической гибели в разбившемся 25 декабря 2016 года самолете наших коллег – журналистов, операторов, звукорежиссеров российских телевизионных каналов – Первого, НТВ, «Звезда», всех пассажиров Ту-154, среди которых – исполнители академического военного ансамбля России, знаменитая доктор Лиза, военнослужащие, команда летчиков.
Это невосполнимая утрата. Это общее горе для всех граждан России, где бы они ни проживали. Оно пришло и в Абхазию. Его очень тяжело пережить. Пусть будет рядом добрая братская поддержка. Наши искренние соболезнования коллегам, всем россиянам.
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: общество
Автор: КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»