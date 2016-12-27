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27.12.2016
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: политика
Автор: МИД РА
Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ
В ней говорится:
«В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с глубокой скорбью восприняли известие о крушении самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации, в результате которого погибло 92 человека, среди них – представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
В этот тяжелый час позвольте от лица коллектива Министерства иностранных дел Республики Абхазия выразить искренние соболезнования родным и близким погибших.
Скорбим вместе с вами».
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: политика
Автор: МИД РА