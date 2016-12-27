Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования в Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ

В ней говорится:

«В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с глубокой скорбью восприняли известие о крушении самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации, в результате которого погибло 92 человека, среди них – представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В этот тяжелый час позвольте от лица коллектива Министерства иностранных дел Республики Абхазия выразить искренние соболезнования родным и близким погибших.

Скорбим вместе с вами».

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: политикаАвтор: МИД РА