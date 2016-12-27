ПРЕЗИДЕНТ Р.ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ В.ПУТИНУ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ

В телеграмме, в частности, говорится:

«Мы с глубокой скорбью восприняли весть о крушении в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Катастрофа унесла жизни 92 человек. Это неизмеримая утрата для всего российского народа.

Передаем свои слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.

В этот тяжелый для России час от имени народа Абхазии и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким жертв этой трагедии».

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА