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27.12.2016

ПРЕЗИДЕНТ Р.ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ В.ПУТИНУ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ

В телеграмме, в частности, говорится:

«Мы с глубокой скорбью восприняли весть о крушении в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Катастрофа унесла жизни 92 человек. Это неизмеримая утрата для всего российского народа.

Передаем свои слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.

В этот тяжелый для России час от имени народа Абхазии и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким жертв этой трагедии».


Номер:  137
Выпуск:  3460
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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