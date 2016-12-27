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27.12.2016
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТ Р.ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ В.ПУТИНУ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ
В телеграмме, в частности, говорится:
«Мы с глубокой скорбью восприняли весть о крушении в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.
Катастрофа унесла жизни 92 человек. Это неизмеримая утрата для всего российского народа.
Передаем свои слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.
В этот тяжелый для России час от имени народа Абхазии и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким жертв этой трагедии».
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА