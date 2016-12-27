ТРАГЕДИЯ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

УТРОМ, 25 ДЕКАБРЯ, ПОТЕРПЕЛ КАТАСТРОФУ САМОЛЕТ ТУ-154 МИНОБОРОНЫ РОССИИ

25 декабря в Черном море упал летевший в Сирию самолет Ту-154. На его борту находились 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.

Среди них – восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, девять сотрудников СМИ (по трое от телеканала «Звезда», НТВ и Первого канала), глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое гражданских служащих и 64 музыканта ансамбля имени Александрова.

25 декабря в Черном море упал летевший в Сирию самолет Ту-154. На его борту находились 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.

Среди них – восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, девять сотрудников СМИ (по трое от телеканала «Звезда», НТВ и Первого канала), глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое гражданских служащих и 64 музыканта ансамбля имени Александрова.

Номер: 137Выпуск: 3460Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс