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ТРАГЕДИЯ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ
УТРОМ, 25 ДЕКАБРЯ, ПОТЕРПЕЛ КАТАСТРОФУ САМОЛЕТ ТУ-154 МИНОБОРОНЫ РОССИИ
25 декабря в Черном море упал летевший в Сирию самолет Ту-154. На его борту находились 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.
Среди них – восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, девять сотрудников СМИ (по трое от телеканала «Звезда», НТВ и Первого канала), глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое гражданских служащих и 64 музыканта ансамбля имени Александрова.
25 декабря в Черном море упал летевший в Сирию самолет Ту-154. На его борту находились 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.
Среди них – восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, девять сотрудников СМИ (по трое от телеканала «Звезда», НТВ и Первого канала), глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое гражданских служащих и 64 музыканта ансамбля имени Александрова.
Номер: 137
Выпуск: 3460
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс