ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Молодое поколение

Фатиме Хатшуковой 22 года. В 2016 году она с отличием окончила Московский государственный университет дизайна и технологии. В октябре 2016 г. завоевала титул «Мисс Кабардино-Балкария-2016».

Фатима является ведущей моделью главного модельного агентства КБР «FASHION 07».

– Фатима, ваша семья пять лет назад переехала из Нальчика в Сухум. Расскажи о своей семье.

– Решение переехать в Абхазию было спонтанным. Мы приехали погостить к дяде, Валерию Маремукову, который, как и мой отец, прибыл в Абхазию в качестве добровольца, когда в августе 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. После окончания войны дядя остался здесь жить. Абхазия так запала в нашу душу, что мы решили переехать сюда на постоянное жительство. Это решение было связано и с тем, что мой отец с оружием в руках защищал свободу Абхазии. Вскоре мы получили абхазское гражданство. Моя мама, Маргарита Хатшукова, открыла дизайн-студию «Persona». Она занимается любимым делом: создаёт волшебные вечерние и свадебные платья. Мой младший брат учится в одном из российских вузов.

– Фатима, недавно ты получила титул «Мисс Кабардино-Балкария-2016». Как ты готовилась к участию в конкурсе?

–Я с детства принимала участие в конкурсах красоты, любила примерять корону и представлять себя королевой красоты. Были победы, были и поражения. Участие в конкурсе «Королева Абхазии-2013», где я заняла третье место, дало мне колоссальный опыт, который понадобился в дальнейшей моей работе. На юбилейный конкурс «Мисс Кабардино-Балкария-2016» я попала по счастливой случайности: пришла к организаторам конкурса и предложила им наряды нашей дизайн-студии «Persona» и… получила встречное предложение принять участие в 20-м юбилейном конкурсе красоты «Мисс Кабардино-Балкария-2016». И хотя о короне я мечтала давно, но не сразу приняла это лестное предложение, т.к. понимала, что для победы недостаточно быть просто красивой: нужны более весомые аргументы. Так, в этом году я окончила Московский государственный университет дизайна и технологии, получила профессию дизайнера костюмов. Но и не это стало решающим фактором для принятия окончательного решения. Меня убедили мамины слова: «Я хочу, чтобы ты приняла участие в конкурсе, ты готова».

Я согласилась и об этом не жалею.

Надо отдать должное организаторам конкурса, который прошёл на высоком уровне.

Я уже верю, что детские грёзы имеют свойство сбываться.

– Что бы ты хотела сказать жителям Абхазии, которые за тебя активно голосовали в социальной сети «Инстаграмм»?

– Это было очень волнительно, ведь в один момент я оказалась в конце списка. Узнав об этом, жители Абхазии начали проводить агитацию, активно голосовали за меня. Даже совершенно незнакомые люди писали теплые слова поддержки. И я поняла, что уже совсем не важно, какое место я займу: я уже чувствовала себя победительницей! Каким-то чудом я заслужила такое отношение к себе от незнакомых людей! Конечно, меня поддерживали из Москвы и Карачаево-Черкесии, но поддержка любимой Абхазии имела решающее значение. Мы буквально вырвали победу в самый последний момент. И я получила еще одну ленту обладательницы отдельного приза «Мисс Инстаграмм». Это было здорово! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто за меня голосовал, я вас очень люблю!

– Что ты считаешь главным секретом женской красоты?

– Когда говоришь о красоте, в первую очередь представляешь себе внешнюю красоту. Но недостаточно быть просто привлекательной внешне. Главный секрет красоты в том, чтобы человек был красив не только снаружи, но и внутри.

– Нашим читателям будет интересно узнать, чем ты увлекаешься в свободное время. Есть ли у тебя хобби?

– Я всегда люблю пробовать что-то новое. Пока все мои интересы связаны со сферой красоты, развитием нашей дизайн-студии «Persona». В свободное время я занимаюсь организацией и проведением фотосессий и видеосъёмок. В последнее время увлеклась мейкапом. Я люблю создавать образы, затем снимать их на камеру. Но самая главная моя цель – видеть живые человеческие эмоции, счастливые улыбки. Я заряжаюсь положительными эмоциями и стараюсь их отдавать людям. Могу сказать точно, мной же проверено: какую энергию ты посылаешь Вселенной, то и получаешь обратно.

– Какие у тебя планы на будущее?

– Мне предстоит участие в конкурсе «Мисс Россия» в апреле 2017 года. Сейчас все силы и мысли направлены на подготовку к конкурсу.

– С какими словами вдохновения ты обратилась бы к молодым людям?

– Нужно всегда искать что-то своё и найти дело, которое вам нравится. Главное, не опускать руки. Помните, что новый день всегда приносит новые возможности. И неважно, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы вам это нравилось и вы получали бы положительные эмоции.

– Твои пожелания читателям газеты «РА».

– Желаю, чтобы у всех жителей Абхазии всё всегда было прекрасно. Мира и здоровья!

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ