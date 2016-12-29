СОЙТИСЬ ВОЕДИНО В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ СВОБОДНОМ

(К 80-летию коварного убийства Н.Лакоба в Тбилиси 26 декабря 1936 г.)

«Сыночек ты мой,

Мать ослепшая твоя,

Не за братьев ли своих,

Тех, что за морем,

Голову свою ты сложил?»

(Из причитаний матери Нестора Лакоба горемычной Шьахусны Джергениа над гробом злодейски убиенного своего старшего сына. Подстрочный перевод с абхазского – автора настоящей статьи).

Многие задаются вопросом: как должна повести себя абхазская диаспора в Турции, чтобы и ей, и нам здесь, в Абхазии, жилось хорошо? Диаспоре в сложившейся ситуации, конечно, нелегко. К тому же её возможности в Турции сегодня, сравнительно с прошлым, ограничены, особенно в нынешних условиях повышенной внутриполитической напряжённости в турецком обществе. И хотя совершенно правильно отмечают, что Турция для нашей диаспоры стала второй родиной, здесь следует сделать, как минимум, одну, не последнего значения, оговорку. Во время выступления в Меджлисе Турции Рауфа Ашхаруа (Рауф Орбай) – это одна из самых колоритных и авторитетных фигур в политической жизни тогдашней Турции, влиятельнейший сподвижник Кемаля Ататюрка, имеющий огромные заслуги перед этой страной и её народом, первый Премьер-министр кемалисткой Турции, абхаз по происхождению, – один из националистически настроенных турецких депутатов во всеуслышание бросил реплику: «Ты иди туда, откуда пришёл твой дед, и там веди свою агитацию», открыто намекая на Кавказ и на Абхазию – историческую Родину Рауфа Ашхаруа. С тех пор в этом плане мало что изменилось в лучшую сторону. И, действительно, могла же Турция признать Абхазию хотя бы из уважения и в знак благодарности к проживающей в Турции многочисленной абхазской и родственной ей и ещё более многочисленной черкесской диаспорам, представители которых очень много и весомо поработали на турецкую государственность.

Тема Рауфа Ашхаруа была «спровоцирована» весьма продвинутым специалистом в различных вопросах политики, истории, дипломатии и педагогики, заслуженным учителем РФ, кандидатом политических наук, членом политсовета Народной партии Абхазии, замечательным патриотом не только своего Отечества – России, но и своей второй Родины – Апсны, Давыдовой-Мартыновой Еленой Игоревной, обнаружившей в Интернете очередной интересный о нём материал. Кстати, возник вопрос: действительно ли единственный сын Нестора Лакоба был назван Рауфом в честь Рауфа Орбай Ашхаруа. Да, это на самом деле так. В чем я доточно удостоверился из уст единственного оставшегося в живых брата Сарии Лакоба – Мустафы Джих-оглы. Одно из наиболее распространённых значений арабского имени Рауф – «редкий», «редкостный», а также – «роковой», «связанный с роком»… Главным же здесь все-таки было имя Рауфа Ашхаруа Орбай – потомка абхазских махаджиров, видного политического деятеля новой, республиканской Турции, с которым накануне установления Советской власти в Абхазии Нестор Лакоба в его знаменитую по заданию Ленина командировку в Турцию, а также и ранее неоднократно встречался и имел обстоятельные беседы, и с которым могла связывать и связывала свои сокровенные мечты и надежды самая крупная в этой стране абхазская диаспора и начавшая было возрождаться Абхазия. Так вот, возвращаясь к главному вопросу повествования. Учитывая сложившуюся обстановку, нашим соотечественникам сейчас, может быть, как никогда ранее следовало бы основательно подумать над тем, как вернуться на свою единственную историческую Родину, где они могут чувствовать себя наиболее комфортно и своим активным здесь присутствием укреплять её во всех отношениях: экономическом, политическом, духовном, военном, демографическом, культурном, языковом и т.д. Тем более что события в этой стране – стране их настоящего проживания, точнее пребывания, могут развиваться по самым разным, диаметрально противоположным, непредвиденным, непредсказуемым, в т.ч. драматическим, сценариям. И по одному из них США вынуждены будут пересмотреть своё отношение к своему детищу – ИГИЛ. Тем более что последнюю поставленную перед ним задачу, хотя и не до конца, в общем-то, оно уже выполнило – создание напряжённости в разных странах, на разных континентах, особенно в России и Европе – на сегодня главных барьерах на пути к мировому господству США.

Что можно сегодня ожидать от страны, живущей по Конституции Турции 1982 г. и являющейся главным сателлитом США в азиатско-европейском регионе, имеющей самую крупную армию из европейских членов НАТО, на территории которой расположено около 70 (!) военных баз США? Одним из красноречивых ответов на этот вопрос может явиться запоздалое, на семь месяцев (!), да к тому же половинчатое, извинение В.Путину турецкого «ястреба» Р.Эрдогана за предательски сбитый российский самолёт.

НАМ ЕСТЬ ЧЕГО СТЕСНЯТЬСЯ В ДРУГИХ ВОПРОСАХ

Раз Россия, как мы видим, готова с пониманием делать шаги помощи абхазскому государству и абхазской диаспоре в Турции, нам следует энергичнее идти навстречу этим процессам. Мы должны с адекватным пониманием, благодарностью и, что самое главное, более активно, разумеется, руководствуясь интересами разделённого, рассеянного по всему белу свету абхазского народа, продолжать наращивать сотрудничество с РФ. Тем более что нам нечего стесняться в этом вопросе. Нам есть чего стесняться в других вопросах и перед Кремлём, и перед самими собой. Так что слово – за самой диаспорой и нами. Во всяком случае, вряд ли в обозримом будущем той части нашей диаспоры, которая страдает ностальгией по своей исторической Родине, своему Отечеству – Абхазии, в Турции будет чувствоваться более комфортно, чем на Родине своих предков. Особенно учитывая то обстоятельство, что Турция является средоточием такого количества противоречий, что их хватит не на одно поколение, и в очередной раз это подтверждают последние в ней драматические события. Тем более что остающаяся унитарным государством, многонациональная (c компактно проживающим на «её» территории многочисленным аборигенным (!) курдским, армянским, лазским, арабским населением) Турция поддерживает нацистскую природу враждебной нам и также унитарной Грузии и до сих пор упорно не признаёт суверенитет Абхазии. В то же время процесс ассимиляции турецких абхазов резко усиливается и принимает угрожающий характер, т.к. со стороны турецкого государства ровным счётом нет понимания, желания и, соответственно, не предпринимаются никакие усилия для поддержания и развития их национального самосознания, их языка и национальной культуры. Более того, оно в этом не заинтересовано. При этом в процессе энергичной репатриации абхазов, несомненно, должны будут учитываться и интересы России, кстати, и в этом вопросе полностью совпадающие с абхазскими интересами. Турция в форме щадящей фильтрации репатриируемых этнических абхазов может предположить и возможное сотрудничество некоторых из них со спецслужбами США и Турции, враждебными как самой России, так и Абхазии.

По реально возможному другому варианту развития событий в Турции могут резко актуализироваться давнишние к ней наисерьёзнейшие претензии со стороны Армении, курдов, греков и лазов. А это очень даже немало. Неужели, упаси Всевышний, и в этой возможной бойне наши соотечественники в Турции опять будут гибнуть за чуждые абхазам и Абхазии интересы, воюя против тех же курдов в составе турецкой армии? Вспоминаются сказанные более сорока лет назад Рахми Туной – просвещённым кабардинцем, стамбульским адвокатом и абхазским зятем – супругом Махинур Папба – сокровенные слова: «Наши люди долго, много и усердно служили другим государствам. Неужели не наступит время, когда мы будем иметь возможность и счастье работать на благо своего родного народа и государства?».

ПРОБЛЕМЫ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ, СИРИИ – НЕ ТОЛЬКО ЕЁ ПРОБЛЕМЫ

У нас, в Абхазии, после победы Советской власти возникла не просто советская республика, а суверенная ССР Абхазии. А после, надеюсь для нас последней, Отечественной войны сложились ещё более предпочтительные условия и обстоятельства для того, чтобы всем абхазам планеты сойтись под своим, большой кровью завоёванным знаменем свободы, в своём суверенном Отечестве. И одним из наиболее важных и реальных залогов успеха в деле реализации такой возможности может и должна стать Государственная программа репатриации наших соотечественников, подготовить которую нынешний глава РА дал поручение Государственному комитету по репатриации до конца 2016 года, и которая за весь (!) постмахаджирский период впервые в истории, хотелось бы надеяться, будет-таки разработана и принята. Так что проблема репатриации – не только проблема диаспоры.

Волею исторических судеб и сложившихся реалий и обстоятельств практически мононациональная Абхазия уже более века является многонациональной страной. И это обстоятельство, конечно же, нельзя не учитывать при практической реализации проекта репатриации этнических абхазов на свою Родину. В этой связи примечательны и во многом показательны поведение и позиция руководства ССР Абхазии в лице её председателя Совнаркома Нестора Лакоба в его правительственной переписке со знаменитым наркомом иностранных дел СССР Литвиновым Максимом Максимовичем на рубеже 20–30-х годов прошлого века в связи с обсуждением возможностей и условий репатриации абхазов из греческой Македонии. В этой многоаспектной переписке представителями Кремля поднимались разные важные вопросы, в том числе финансово-экономический блок вопросов. А именно – за чей счёт и в какой валюте будет производиться это неординарное мероприятие. На это Н.Лакоба ответил, что перевозка людей с перевозимым скарбом из Греции по договоренности с королём Греции будет осуществляться за счёт греческого правительства, а обустройство абхазских репатриантов на месте будет осуществляться на средства из имевшихся тогда в Абхазии золотых запасов. А на вопрос в очередном письме Литвинова М.М. о том, что, учитывая интересы заинтересованной стороны – Греции, можно ли рассчитывать на то, что предполагаемая репатриация «будет происходить не за счёт и не в ущерб греческой общине Абхазии», Н.Лакоба буквально сказал: «Планируемая репатриация будет осуществляться не в ущерб ни одной из национальных общин Абхазии», тем самым деликатно преподав урок и продемонстрировав блестящие образцы абхазской дипломатии.

Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: политикаАвтор: Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии