УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ!

От имени коллектива Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия примите искренние поздравления с наступающим Новым, 2017, годом!

Прошедший год был для всех нас непростым, и все же, несмотря ни на что, пусть в памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о нем; и это позволит нам с оптимизмом глядеть в будущее.

Традиционно от нового года мы ожидаем больших перемен. Поэтому от всей души желаем всем жителям Абхазии, чтобы наступающий год стал успешнее предыдущего и предоставил больше возможностей для самореализации. Чтобы 2017 год принес всем нам удачу в делах, а в дома – достаток и спокойствие. Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает в любую минуту.

Желаем вам в наступающем году поменьше огорчений, несмотря на проблемы, которые иногда возникают в жизни, сохранять позитив и оптимизм.

Уважаемые предприниматели!

Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом!

Среди вас много энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой. Вы ведете обширную предпринимательскую деятельность, продолжая лучшие традиции нашего предпринимательства.

В 2016 году мы искренне радовались нашим успехам и победам, вместе переживали неудачи. И не было таких трудностей, с которыми бы вы не справились. Гарантии этому – ваше трудолюбие и особый предпринимательский характер.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2017 год откроет для всех нас новые перспективы, порадует новыми событиями, реализует все планы и начинания. Пусть крепнет вера в себя, свои силы и возможности!

Пусть Новый год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые идеи, даст силы для достижения самых дерзких целей, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить мечты. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма. Мы вместе будем двигаться к нашей общей цели. Дорогу осилит идущий!

Желаем всем твердости духа и неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и отличного настроения, семейного и материального благополучия, удачи в личной жизни! Пусть каждый день будет наполнен радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Побольше улыбок и веселого настроения!

С Новым годом! И удачи нам всем!

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ТПП РА