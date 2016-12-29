МЫ ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНУЮ И ВАЖНУЮ РАБОТУ

Конец года – это в первую очередь подведение итогов. Хотим представить вам небольшой отчет о работе, проделанной подразделениями ТПП в 2016 году.

Главной задачей для нас остается контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов. За отчетный период составлен 1651 акт независимой экспертизы по определению страны происхождения товаров. В связи с ливневыми дождями, прошедшими в ночь с 3 на 4 августа 2016 года, был подсчитан ущерб, нанесенный стихией предпринимателям в Сухуме и в Очамчырском районе. Выполнялись работы по оценке рыночной стоимости имущества, в том числе и по постановлению судебно-следственных органов. Давались консультации по товарной экспертизе, экспертизе страны происхождения товаров и другим вопросам.

В начале года ТПП презентовало каталог предприятий РА, полностью посвященный туристическим объектам Абхазии. При этом были выделены и отдельно отмечены наградами наиболее значимые и активные объекты.

В июне по инициативе ТПП РА была создана Гильдия отельеров, а в ноябре – общественная организация «Некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма», учредителями которой стали Торгово-промышленная палата и гендиректор ООО «Ацетук Трэвел» Анна Калягина. Мы надеемся, что обе организации будут способствовать консолидации турфирм и объектов отдыха, лоббировать их интересы и оказывать содействие в решении наиболее значимых и актуальных проблем.

Кроме того, в течение года проводились различные мероприятия по приему бизнес-делегаций, в том числе из Иордании и Китайской Народной Республики. Сотрудники ТПП участвовали во всех круглых столах и форумах, посвященных проблемам и перспективам туризма в Абхазии.

В ТПП занимаются постоянным анализом внешнеторгового оборота с регионами РФ и состояния экономики РА, систематически обмениваются информацией с руководителями районных отделов экономики и сельского хозяйства, дабы знать там экономическую ситуацию.

Проведен ряд встреч с сотрудниками Государственного таможенного комитета по вопросам, интересующим предпринимателей-экспортеров. ТПП активно взаимодействует с министерствами экономики, сельского хозяйства, по налогам и сборам, с Торговым представительством РФ в РА.

С целью содействия работе абхазских предпринимателей подготовлен перечень продовольственных товаров, ввоз и реализация которых не подлежат обложению НДС; размещено более 50 коммерческих предложений от российских и зарубежных предприятий, заинтересованных в абхазском рынке. Оказываются информационные и консультативные услуги, сотрудники палаты посещают действующие предприятия, мониторят цены на продовольственную и непродовольственную продукцию. В 2016 году разработано 22 бизнес-плана и инвестиционных предложения в разных областях экономики.

Основные направления работы Торгово-промышленной палаты РА сконцентрированы на установлении и развитии деловых связей с ТПП дальнего и ближнего зарубежья, на расширении спектра услуг для предпринимательского сообщества, налаживании контактов с предприятиями РА.

За отчетный период были подписаны соглашения о сотрудничестве с шестью торгово-промышленными палатами РФ: Чувашской Республики, Новосибирской области, Республики Мордовия и Республики Бурятия, с Союзом «Центрально-Сибирская ТПП» и Алтайской ТПП.

Ввиду отсутствия ТПП в Донецкой и Луганской Народных Республиках Торгово-промышленная палата Абхазии установила связь с министерствами экономического развития этих республик. Палата способствует сотрудничеству предпринимателей Абхазии и Нагорного Карабаха.

Организовано более 15 рабочих встреч, круглых столов и презентаций на площадке ТПП РА, направленных на развитие двустороннего взаимодействия между предпринимателями Абхазии и России.

За отчетный период были подготовлены бизнес-предложения для ТПП Южного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. Для ТПП Сибирского и Уральского федеральных округов организована презентация об Абхазии и основных направлениях экономики республики.

В 2016 году организовано более 10 двусторонних встреч и совместных мероприятий с зарубежными коллегами и партнерами, в том числе с представителями китайских, турецких, германских и других деловых кругов.

Состоялись встречи руководства палаты с президентом компании ООО «Шелковый путь» Цзян Баоцзюнь, с официальным представителем РА в Германии Вольфгангом Матцке.

По приглашению Торгово-промышленной палаты РА в Абхазии побывали журналисты ведущих СМИ Республики Татарстан. В сентябре президент ТПП Геннадий Гагулия принял делегацию турецких журналистов и предоставил им информацию об абхазском обществе, культуре, социально-экономическом развитии страны.

В мае президент ТПП Г. Гагулия и предприниматели из Турции подписали соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РА и Абхазским культурным центром в г. Коджаели. Подписаны соглашения о сотрудничестве с руководителем «Ассоциации семьи Абаза» в Иордании Хасаном Абаза (Чичба) и председателем Общества обменов и сотрудничества «Россия – Восточная Европа – Центральная Азия» Гэ Чжили. Кстати, последний приехал в республику с группой врачей, которые высказали желание открыть в Абхазии медицинский центр.

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Геннадием Гагулия принимала участие в работе Общего собрания членов ТПП Ростовской области; в V международном бизнес-саммите «Россия: в будущее вместе!» в Нижнем Новгороде; в торжествах, посвященных празднованию 95-летия со дня основания ТПП Санкт-Петербурга, а также посетила Республику Мордовию.

Президент ТПП РА был приглашен в качестве почетного гостя в Москву на VII съезд Торгово-промышленной палаты РФ, в котором принимал участие Президент России Владимир Путин.

Делегация ТПП РА во главе с ее первым вице-президентом Адгуром Лушба приняла участие в 18-й Международной сельскохозяйственной выставке «Агроуниверсал-2016», проходившей в Ставрополе. Представитель ТПП РА в ЛНР и ДНР Сергей Ладария представлял палату на «Выставке достижений народного хозяйства Луганской Народной Республики-2016».

Отдельно следует отметить участие ТПП в международных туристических выставках: «Travel Exhibition» – в Будапеште (Венгрия) и Mondial du Tourisme – в Париже (Франция). На этой выставке Абхазию назвали «новым открытием», «страной с огромным туристическим потенциалом». Кроме того, палата приняла участие в международной туристической выставке в Будве (Черногория). При этом Республика Абхазия вошла в список стран-участниц официального ежегодного каталога выставки, в котором была представлена в качестве независимого государства.

В октябре делегация ТПП побывала в Княжестве Андорра, где состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ТПП РА и Торговой палатой Андорры. Кроме того, делегация ТПП РА в составе ее вице-президента Адгура Лушба и предпринимателей республики посетила Королевство Бахрейн с деловым визитом.

Не оставалась в стороне палата и от жизни республики. В 2016 году по поручению президента ТПП был подготовлен ряд писем, в том числе на имя Президента Абхазии. В частности, руководство палаты предлагало разработать государственную программу по защите и поддержке личных подсобных хозяйств, представив при этом обоснования такого предложения. Обращалась ТПП к Президенту РА с предложением применять при налогообложении предпринимателей только налог с оборота, а также с просьбой оказать содействие в скорейшем принятии Трудового кодекса РА и в решении проблемы, связанной с отсутствием нормативно-правовой базы взаимоотношений ИП как работодателя с наемными работниками. В своих письмах на имя главы государства палата выступала против введения акцизов на дополнительную группу товаров и критиковала введение визового режима для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о безвизовых поездках.

На имя Премьер-министра РА были направлены письма с предложением о проведении ежегодного национального конкурса в области предпринимательской деятельности, о необходимости введения знака качества «Абхазское качество», а также о введении упрощённой системы кредитования для предпринимателей.

ТПП продолжает работу по благоустройству парка Свободы в Сухуме, закрепленном за ней на добровольных началах. Ну и, конечно же, стоит напомнить, что палата ведет в Фейсбуке страничку для наших соотечественников в Турции для изучения абхазского языка.

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Ну вот, пожалуй, и весь краткий отчет за 2016 год о проделанной ТПП работе, и мы считаем, что коллектив наш неплохо поработал.

Хотим подчеркнуть, что наступающий год будет для нас юбилейным – Торгово-промышленной палате исполнится 15 лет. И все эти годы мы делаем все, чтобы предприниматели Абхазии чувствовали себя защищенными и твердо встали на ноги.

И нам крайне обидно слышать, как некоторые приписывают нам баснословные доходы или упрекают в том, что ТПП, дескать, лезет не в свое дело…

Мы не знаем, с чем связано такое предвзятое к нам отношение: от государства мы не зависим, организация наша – общественная, зарабатываем от экспортных операций, и доходы наши любой, находящийся в ладах с арифметикой, человек всегда может легко подсчитать.

– Наш коллектив на 95% состоит из молодых и перспективных сотрудников, которые постоянно набираются опыта и совершенствуются в своих сферах деятельности. ТПП – это отлаженный механизм, где каждый занят своей работой. И несмотря на упреки мы будем продолжать свою работу, которую считаем крайне полезной и необходимой, – подчеркнул президент ТПП Геннадий Гагулия.

В этой связи, мы полагаем, будет к месту комментарий министра иностранных дел РА Даура Кове: Торгово-промышленная палата Республики Абхазия была создана в 2002 году Указом Президента РА В.Г.Ардзинба. Согласно закону, ТПП РА – некоммерческая, негосударственная организация, которая объединяет предпринимателей и предприятия Абхазии. Основной ее целью является защита интересов и поддержка малого и среднего бизнеса, который работает на территории республики, она способствует нашему бизнесу в продвижении своих товаров и услуг как на территории Абхазии, так и за ее пределами.

В этой связи, по моему мнению, ТПП РА необходима и важна не только для предпринимателей, но и для страны в целом.

Что касается участия Торгово-промышленной палаты в международных выставках и в других различных зарубежных мероприятиях, то, на мой взгляд, это очень эффективная и положительная работа, направленная на представление Абхазии на международной арене. ТПП представляет нашу республику на очень высоком уровне и тем самым поднимает имидж страны.

И здесь никоим образом не может идти речь о некой подмене деятельности МИД или другого ведомства. Здесь мы идем рука об руку и делаем общую работу для повышения авторитета нашей республики за рубежом.

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив ТПП во главе с ее президентом Геннадием Леонидовичем Гагулия с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам всего наилучшего! Еще раз подчеркну: та целеустремленность, которая сегодня присуща всему коллективу ТПП, дает позитивный эффект и формирует прекрасное мнение о нашей стране.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА