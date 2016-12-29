О ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ ГРАЖДАНИНА

Как известно, в мае этого года началась замена внутренних абхазских паспортов. Однако из-за возникших сложностей при его получении многие наши граждане стали выкладывать в социальные сети возмущенные комментарии в адрес сотрудников паспортной службы. Это и послужило поводом для пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии с участием представителей паспортного Управления МВД республики, которые рассказали о том, как проходит паспортизация и каковы ее итоги.

Начальник паспортного Управления МВД РА Эдуард Манаргия подтвердил, что трудности есть, и связаны они как с подготовкой специалистов, так и с техникой. Было установлено новое оборудование, которого раньше в Управлении не было. Оно устанавливалось специалистами из Российской Федерации, причем сотрудниками не государственных органов, а частной компании. С трудностями на сегодняшний день работники паспортной службы практически справились. Осталось установить оборудование в г. Гале и поселке Бзыпте. Во всех районах уже осуществляется прием документов. Обработано более 3 000 бланков нового образца и еще 1200 паспортов находятся в производстве.

В свою очередь исполняющая обязанности начальника паспортного отдела г. Сухума Марина Тания сообщила, что с 18 ноября по сегодняшний день выдано уже свыше 300 паспортов, и отметила, что сотрудники паспортного Управления МВД РА со всей ответственностью относятся к процессу паспортизации.

– Не будем скрывать, что были и сложности, и ошибки. Нам потребовалось время, чтобы их исправить, – сказала она и добавила, что в перечень документов, необходимых для замены абхазского паспорта, необходимы просроченный паспорт, домовая книга для подтверждения прописки, свидетельство о рождении, фотографии и квитанция об уплате пошлины.

Журналистов интересовал вопрос, за какой срок можно получить абхазский паспорт, поскольку были случаи жалоб граждан на то, что процедура выдачи затягивается на три месяца. Известны также случаи, когда от человека требовали документы, доказывающие, что он живет в Абхазии с 1994-го по 1999 годы, а также легализованное свидетельство о рождении, выданное за пределами Абхазии. Такая проблема, как пишут в социальных сетях, возникала у лиц неабхазской национальности. Отвечая на этот вопрос, Эдуард Манаргия отметил, что при получении паспорта собирался первичный пакет документов, а если в нем какие-то документы отсутствовали, требовали принести и другие. Это требование распространялось на всех, независимо от национальной принадлежности. Теперь этого не будет в массовом порядке. Сам же паспорт обменивается в течение 15 дней.

Если же человек родился не в Абхазии, то, по словам Манаргия, рассматривается первичный пакет документов, и если там полный комплект, от него дополнительно ничего не потребуют.

– Но если же какие-то материалы отсутствуют, мы можем потребовать дополнительные документы, например, трудовую книжку. У нас в законе о гражданстве есть статья о необходимости проживания на территории республики в период с 1994-го по 1999 годы. Если человек в этот период не проживал в Абхазии, то по закону он утрачивает абхазское гражданство. Никакая легализация свидетельства о рождении, выданного за пределами Абхазии, не нужна, – сказал Э.Манаргия и добавил, что для обмена абхазского паспорта в большинстве случаев достаточно старого паспорта, свидетельства о рождении и квитанции об уплате пошлины.

Об итогах работы паспортно-визовой службы пока говорить рано, ведь в полную силу она только начинает работать. А что касается вопросов, которые возникают по поводу причин задержки обмена паспортов или иных проблем, как сообщили журналистам в ходе пресс-конференции, граждане могут обращаться в УВД г. Сухума. Телефон для справок: 761-06-10.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ