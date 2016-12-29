ЗА ПЛАНАМИ ДОЛЖНА ПОСЛЕДОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

Актуальное интервью

Вот и еще один год, наполненный событиями, датами, которые кого-то радовали, кого-то огорчали, кого-то обнадеживали, кому-то давали силы преодолевать трудности, чтобы идти вперед, завершает свой неумолимый бег. Как мы его прожили, зависело от каждого из нас и от всех нас вместе. А как прожил Гудаутский район этот год мы вспоминали с главой Администрации района Русланом Ладария. Конечно, в одном газетном материале охватить все стороны деятельности не представляется возможным, но основные ее направления и стали темой нашего разговора.

– Скоро всеми любимый праздник. В центре города установлена елка – главная новогодняя красавица. Руслан Михайлович, с наступающим Новым годом! Давайте вспомним, каким был год уходящий и заглянем в будущее.

– С наступающим Новым годом! И пусть он принесет всем благополучие, добро и здоровье! Многое из задуманного и запланированного на этот год удалось претворить в жизнь благодаря работе жителей нашего района. А то, что не успели осуществить, мы обязательно выполним в будущем. Если говорить о бюджете Гудаутского района на 2016 год, то он составил 398 493 млн. рублей, из них 272 млн – это собственные средства, и 126 млн. руб. – дотация из республиканского бюджета. Эти показатели были запланированы, однако наш собственный бюджет удалось перевыполнить – он составил 107 процентов. Приведу некоторые цифры, которые наглядно показывают, как увеличивался бюджет района в последние годы. К примеру, в 2014 году он составлял 127 млн. рублей, выполнение составило 149 млн. руб., в 2015 году выполнение составило 253 млн. рублей. Таким образом, собственный бюджет увеличился за три года на 122 млн. рублей.

– А за счет чего увеличился бюджет района?

– В первую очередь пополнение районного бюджета стало возможным благодаря интенсивной работе двух больших организаций – Новоафонской пещеры и Рицинского реликтового национального парка, и, как следствие, росту налоговых отчислений в бюджет от них. Еще одна статья наших доходов – с каждого реализованного «взрослого» билета отчисления в бюджет составляют 100 рублей. Также нужно отметить и увеличение числа объектов отдыха и туризма за последние годы. Это мини-гостиницы, отели, достаточно широкий частный сектор. Только за последний год введен в эксплуатацию 21 объект отдыха на 450 койко-мест. В настоящее время ведется строительство еще 18 объектов отдыха, которые смогут принять 784 человека. Увеличение бюджета позволило нам без задержек ежемесячно выплачивать зарплату работникам бюджетной сферы, на которую выделяется чуть больше 20 млн. рублей в месяц. Не трудно подсчитать, что это составляет в год порядка 240 млн. рублей.

– Не получается ли, что на развитие и содержание основных составляющих жизнеобеспечения района, остается не так много средств?

– Действительно, свободных средств в бюджете района не так много. Вернее будет сказать, нужны большие вливания, чтобы осуществлять строительные, восстановительные работы, которые связаны с ремонтом дорог, водопроводных сетей, мостов, содержанием общеобразовательных школ района. И это в первую очередь касается всех сел Гудаутского района. К примеру, за прошедший год проложено 94 километра водопроводных линий. Эта большая работа позволила обеспечить водой жителей многих сел. Есть такие села в районе, в которых никогда не было водопровода. Почему так произошло, трудно сказать. Мы стараемся поэтапно решать эти вопросы, ведь до сих пор в этом нуждаются в селах Звандрипше, Абгархуке, Куланырхуа, Мгудзырхуа, Отхаре. Мы будем продолжать эту работу, и в дома жителей этих сел тоже придет вода. В селе Калдахуаре кроме водопроводных сетей протяженностью 11 км необходимо построить резервуар – накопительный бассейн, строительство которого будет продолжено и завершено уже в 2017 году. Мы рассчитываем на Инвестиционную программу на ближайшие годы, в которую включены и эти объекты. Большой проект по обеспечению водой нескольких сел района мы связываем со строительством самотечной водопроводной линии из Дурипша. Этот проект дорогостоящий, масштабный, стоимостью порядка 300 млн.руб. Надо отметить, что все трубы, которые мы используем, изготовлены на нашем заводе полимерных труб, и его продукция выдержала проверку временем. Качество труб, вне всякого сомнения, высокое, и это отмечают специалисты.

Из-за сложного рельефа постоянного внимания требуют и сельские дороги. Конечно, говорить о капитальном строительстве и асфальтировании не приходится, работа по улучшению состояния сельских дорог не прекращается. Так собственными силами нам удалось провести ремонт дорог на протяжении 100 км. Сложные в техническом отношении участки ремонтирует компания «Автодор», в остальных случаях обходимся своими силами, в том числе собственной техникой. С уверенностью могу сказать, что во всех без исключения селах нашего района мы провели ремонтные и восстановительные работы. Из средств Республиканского бюджета были выполнены работы по устранению обвалов, ремонту мостов в селах Абгархуке, Арсауле, Куланырхуа, Дурипше. Возникла большая и серьезная проблема на участке дороги у въезда в село Лыхны. Это большой оползневой участок, который представляет собой реальную опасность. Над решением этой проблемы на данном этапе работают специалисты, которые должны предложить свое решение этой задачи. И подобных участков дорог в районе немало, они требуют решения и больших капитальных вложений. Для реализации таких серьезных проектов мы будем обращаться за помощью к Правительству республики.

– Увеличение числа отдыхающих – заметное пополнение бюджета и большое подспорье. Однако возникают и новые вопросы, которые в связи с этим приходится решать?

– Да, действительно, наши проблемы не уменьшились, а увеличились в несколько раз. Любой курортный город, а мы хотим таковым считать Гудауту, должен исключить из числа проблем такие важные составляющие жизнеобеспечения города, как водопровод, канализация, очистные сооружения, места отдыха людей, объекты торговли, общественного питания и другое. Прошедший курортный сезон указал на приоритеты, требующие нашего внимания. И в первую очередь это касается водоснабжения и очистных сооружений. Канализационная сеть уже не справляется с возросшими нагрузками, правильнее будет сказать, она, практически, не работает. Перед нами стоит задача к новому курортному сезону выполнить большой объем работ по восстановлению схемы очистных сооружений. Разработан новый современный проект водоснабжения и канализации города, который также будет осуществлен на средства Инвестиционной программы.

– Мы много говорим о вопросах, которые требуют решения, причем кардинального. Один из них – гудаутский рынок, проблемы которого касаются каждого из нас.

– Там много проблем, которые мы, конечно, будем решать. А самая главная из них заключается в том, что при строительстве объектов торговли на территории рынка были нарушены все правила противопожарной безопасности. Мы сталкиваемся не просто с проблемой, а с реальными людьми, которым уже выдано разрешение на работу, и убедить их в обратном сложно. Достаточно большая территория рынка сегодня напоминает большой вещевой рынок. Мы планируем создать новые, дополнительные места для крестьян, которые хотят реализовывать выращенные на приусадебных участках овощи и фрукты. Для этого есть и возможности, и большое желание. То, как выглядит рынок, подъезд к нему, условия реализации продуктов питания, безусловно, в поле нашего зрения. Но в решении этих вопросов мы, к сожалению, не всегда имеем поддержку. А оттого как выглядит наш город, складывается впечатление и о нас, его жителях. Поэтому от каждого из нас, и от всех нас вместе, зависит, как выглядит город или село, в котором мы живем. Одной из отличительных черт жилища абхазов всегда были и есть чистые и ухоженные дворы. Прежде чем выйти за пределы дома, хозяева не только подметали свой двор, но убирали и прилегающую территорию. И эти традиции не должны кануть в историю.

– За долгие послевоенные годы центральная часть города, ее архитектурные символы наконец начинают приобретать новые черты. Какие следующие шаги в этом направлении нам следует ожидать?

– Так сложилось, что в послевоенный период большое число архитектурных памятников города было разрушено. Причем многие из них уже не могут быть восстановлены. Мы приступили к большому проекту по восстановлению уцелевших объектов центральной части города. И первые два из них – это универмаг «Гунда» и магазин «Детский мир». Предстоит провести реставрационные работы сохранившихся памятников истории. В планах ближайшего будущего заменить тротуарную плитку, установить освещение, подсветку некоторых зданий центральной части города. Есть задумка превратить часть проспекта Героев в пешеходную зону.

– В зимнее время особенно хочется больше света. Я это к тому, что не все улицы нашего города достаточно освещены, и движение по ним автотранспорта, да и пешеходов, вызывает вопросы.

– Нам удалось за два последних года провести работы по освещению 12 улиц города. Совсем недавно завершена большая работа на одной из самых оживленных улиц – 4-го Марта. Теперь перед нами следующие задачи – это освещение всех улиц города, ведущих к морю, и эту работу мы планируем завершить к началу нового курортного сезона. Кроме этого практически все улицы в городе нуждаются в разметке, установке знаков. Кстати сказать, в этом направлении мы планируем пойти дальше. Дело в том, что от границы по реке Псоу нет ни одной вывески, говорящей о нашем городе. Пришло время установить на всей территории Гудаутского района вывески с названиями сел, поселков, рек и т.д. Уверен, это будет полезно всем, кто приезжает к нам на отдых, чтобы правильно и быстро ориентироваться.

– Спасибо за интересный разговор. Надеемся, что все те планы, о которых вы рассказали, обязательно будут реализованы.

Беседовала Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»