ДАУР ТАНИЯ ПРИЗНАЛСЯ В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ

В дежурную часть Гулрыпшского районного отдела внутренних дел 23.12.2016 г. поступило телефонное сообщение о краже денежных средств из отдела образования Администрации района.

После выезда оперативно-следственной группы на место было установлено, что в ночь с 22 на 23 декабря текущего года неустановленным лицом, проникшим в здание Администрации Гулрыпшского района, путем отжатия оконной рамы на первом этаже была совершена кража денег в сумме 2 980 000 из сейфа в кабинете бухгалтера отдела образования. Сейф был открыт путем подбора ключей. Данные денежные средства принадлежали отделу образования Администрации района.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в МВД РА доставлен Тания Даур Джансухович, уроженец и житель с. Пакуаша Очамчырского района, который добровольно вернул деньги в сумме 1 131 000 рублей и признался в совершении данной кражи.

Расследование продолжается.

Даур Тания был руководителем инициативной группы от Блока оппозиционных сил по проведению референдума об отставке Президента Р.Хаджимба.

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс