80 ЛЕТ БЕЗ НЕСТОРА. НО ОН ЖИВ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

«28 декабря 1936 года, в 4 часа 30 минут утра, в Тбилиси от сердечного приступа скончался председатель ЦИК Абхазской АССР Н.А.Лакоба». Такое правительственное сообщение потрясло Абхазию, всех в большой Советской стране, кто знал, как писала в те дни газета «Правда», этого «испытанного большевика, неутомимого руководителя социалистического строительства Абхазии товарища Нестора Аполлоновича Лакоба». Но правду скрыть невозможно. Абхазия знает, ее Нестор, самобытный, первый хозяйственник молодой Абхазской республики, пользующийся безграничным доверием и любовью своего народа, подло и коварно убит, отравлен Лаврентием Берия. Скорбь Абхазии велика, искренна, безутешна.

Все 80 лет после этого злодейства, Абхазия, в страницах жизни которой было много разного: и позитивного, и трагичного, старалась сохранять верность идеям, мечтам, планам своего Нестора, свято хранила память о нем.

…28 декабря 2016 года. Сухумский Ботанический сад. Много лет у входа в него – памятник Нестору Лакоба. Сегодня здесь, в день, который навсегда вошел в историю Абхазии траурной страницей, собрались все, кто принял эстафету заветов Нестора от предыдущих поколений и прилагает все усилия для их претворения в жизнь. Это – Президент Абхазии Р. Хаджимба, Вице-президент В.Габния, Спикер Парламента В. Бганба, глава Администрации Президента Д.Аршба, мэр г.Сухума А.Харазия, депутаты, министры, деятели науки, культуры, представители общественности, школьники. Много коммунистов во главе с председателем политсовета КПРА Л.Шамба, которые стали организаторами этого значимого для всей страны мероприятия. Слова, идущие от сердца. Слова неутихающей скорби. Слова верности делам и планам Нестора Аполлоновича Лакоба, единственная цель которых – процветание и счастье родного народа.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА