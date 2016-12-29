В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ ТУ-154 НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Бганба направил письма соболезнования Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Семену Григорьеву.

В соболезнованиях, в частности, говорится:

«Граждане нашей страны потрясены этой страшной трагедией. Мы разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близкими погибших, со всеми россиянами.

Семьям погибших передаём слова искренней поддержки в тяжёлые для них дни». Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Бганба направил письма соболезнования Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Семену Григорьеву.

В соболезнованиях, в частности, говорится:

«Граждане нашей страны потрясены этой страшной трагедией. Мы разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близкими погибших, со всеми россиянами.

Семьям погибших передаём слова искренней поддержки в тяжёлые для них дни».

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Министр обороны РА, генерал армии Мираб Кишмария направил соболезнование в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу.

В соболезновании, в частности, говорится:

«Уважаемый Сергей Кужугетович! Руководство Министерства обороны, военнослужащие Вооруженных сил Республики Абхазия глубоко опечалены известием о крушении самолёта Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации.

Мы с болью в сердце восприняли весть о трагедии, в результате которой погибли военнослужащие, граждане Российской Федерации.

Тяжелой утратой для нас является трагическая гибель артистов дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. Особо теплые отношения связывали наш военный оркестр с погибшим художественным руководителем, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, который оказывал всестороннюю поддержку коллективу военного оркестра Министерства обороны Республики Абхазия. Это большая трагедия для всех нас.

Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу России в связи с трагической гибелью российской делегации».

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Политсовет Народной партии Абхазии скорбит в связи с трагедией, случившейся в братской России в непосредственной близости от границ Абхазии над Черным морем. «Выражаем соболезнование родным и близким погибших россиян, летевших с гуманной акцией в обливающуюся кровью Сирию. Надеемся, что компетентная комиссия разберется в причинах этой трагедии», – говорится в соболезновании.

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Госкомитет РА по физической культуре и спорту, а также спортивная общественность страны выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Номер: 138Выпуск: 3461Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс